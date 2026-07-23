Morte de Luca Esposito choca Itália. Corpo do jornalista desportivo foi encontrado carbonizado

O corpo do jornalista foi descoberto numa zona agrícola nos arredores de Eboli, no sul de Itália. A investigação aponta para um homicídio violento após as análises forenses.

O jornalismo desportivo italiano está de luto após a morte de Luca Esposito, conhecido jornalista especializado no futebol da região da Campânia. O seu corpo foi encontrado carbonizado, no passado domingo, numa propriedade agrícola em Eboli, na província de Salerno, no sul de Itália, num caso que está a ser tratado pelas autoridades italianas como um homicídio.

A descoberta ocorreu quando os bombeiros foram chamados para combater um incêndio numa área rural. O corpo estava de tal forma carbonizado que foi impossível identificar de imediato o sexo da vítima, tendo sido necessários exames forenses para confirmar que se tratava de Esposito.

Violência antes do incêndio

À medida que a investigação avançava, tornou-se evidente que o fogo não teria sido a causa da morte.

A autópsia revelou que o jornalista apresentava várias lesões graves, incluindo fraturas na face, na bacia e nas costelas, compatíveis com uma agressão violenta. Segundo a revista People, junto ao local onde o corpo foi encontrado foram ainda recolhidos invólucros de munições, embora, até ao momento, não exista confirmação oficial que terá sido morto a tiro.

As autoridades admitem que o incêndio serviu para ocultar o crime e eliminar vestígios, e descartaram a agressão e o disparo como causas da morte, considerando a possibilidade de Esposito ter sido sufocado ou estrangulado.

As últimas horas permanecem envoltas em mistério

Os investigadores italianos estão agora a reconstruir os últimos movimentos de Luca Esposito.

As imagens de videovigilância recolhidas nas imediações mostram o jornalista a deslocar-se até à propriedade onde viria a ser encontrado, acompanhado por outra pessoa cuja identidade ainda não foi divulgada. O automóvel da vítima permanecia estacionado nas proximidades, e Esposito guardava as chaves no bolso. O carro não apresentava sinais de arrombamento, levando a polícia a acreditar que o jornalista chegou voluntariamente ao local antes de ser atacado.

Já o telemóvel de Esposito terá desaparecido.

Até agora, não foram efetuadas detenções e as autoridades mantêm em aberto todas as linhas de investigação.

Uma referência do jornalismo desportivo

Com 53 anos, Luca Esposito era um nome conhecido entre os adeptos da Salernitana, clube que acompanhava há décadas.

Era diretor do portal TuttoSalernitana.com, colaborava com o jornal La Città di Salerno e participava regularmente em programas desportivos do canal regional Otto Channel. Paralelamente, trabalhava na Agência Regional para a Proteção Ambiental da Campânia.

A notícia da sua morte gerou uma onda de consternação entre colegas, dirigentes e adeptos, que recordaram o jornalista como um profissional respeitado e profundamente ligado ao futebol da região.