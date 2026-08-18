Morte de Finlay Tarling na Volta a Portugal vai ser investigada pelo Ministério Público. Corpo do jovem de 19 anos será autopsiado

O processo será instaurado ao Ministério Público de Ponte de Lima, local onde o ciclista foi atropelado de forma fatal.

A morte do ciclista Finlay Tarling durante a Volta a Portugal deu origem a um processo da Procuradoria-Geral da República (PGR), que implica uma autópsia ao jovem de 19 anos.

A informação foi confirmada pela instituição à RTP , que adiantou que o processo será instaurado ao Ministério Público de Ponte de Lima, local onde o ciclista foi atropelado de forma fatal.

Recorde-se que o ciclista britânico morreu na passada sexta-feira durante a oitava etapa da Volta a Portugal em Arcozelo, Ponte de Lima. O ciclista terá sido atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias, externo à prova, que estava parado num acesso à EN306, de acordo com o relatado pelo tenente-coronel Carlos Canatário, em entrevista à RTP.

O condutor terá pedido indicações a quem assistia à corrida, tendo sido alegadamente informado de que os ciclistas já tinham todos passado ali e que poderia avançar.Após ganhar velocidade numa descida, o jovem deparou-se com o veículo, que acabara de entrar na estrada, e acabou por embater na viatura. O óbito foi declarado no local e a etapa foi suspensa.