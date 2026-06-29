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Morreu o pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional

Os jogadores da seleção nacional homenagearam o pai do técnico no treino desta segunda-feira, em Miami.
Redação
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Morreu o pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar que informa e lamenta a morta do pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional.

“A Federação Portuguesa de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional, aos 69 anos”, pode ler-se na nota.

O órgão que tutela o futebol em Portugal envia as "mais sentidas condolências" à família do técnico "solidarizando-se com a sua dor e desejando-lhes força para enfrentar esta irreparável perda".

Ricardo Carvalho, que está juntamente com toda a comitiva em Miami para o Mundial 2026, esteve presente no treino da seleção esta segunda-feira, onde foi prestada homenagem ao seu familiar.

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Federação Portuguesa de Futebol
Ricardo Carvalho
Óbito
Luto
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