Morreu o pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional

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A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu esta segunda-feira uma nota de pesar que informa e lamenta a morta do pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional.
“A Federação Portuguesa de Futebol manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel Ribeiro de Carvalho, pai de Ricardo Carvalho, treinador-adjunto da Seleção Nacional, aos 69 anos”, pode ler-se na nota.
O órgão que tutela o futebol em Portugal envia as "mais sentidas condolências" à família do técnico "solidarizando-se com a sua dor e desejando-lhes força para enfrentar esta irreparável perda".
Ricardo Carvalho, que está juntamente com toda a comitiva em Miami para o Mundial 2026, esteve presente no treino da seleção esta segunda-feira, onde foi prestada homenagem ao seu familiar.