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Morreu Jayden Adams, internacional sul-africano que disputou o Mundial 2026 e era treinado por Miguel Cardoso

Jayden Adams, internacional pela África do Sul e jogador dos Mamelodi Sundowns, morreu este sábado aos 25 anos. O médio participou no Mundial 2026, onde representou os Bafana Bafana, e era uma das principais promessas do futebol sul-africano. As causas da morte ainda não foram divulgadas
Redação
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Morreu Jayden Adams, internacional sul-africano que disputou o Mundial 2026 e era treinado por Miguel Cardoso

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O futebol sul-africano está de luto. Jayden Adams, internacional pela África do Sul e jogador dos Mamelodi Sundowns, morreu este sábado aos 25 anos, confirmou a South African Football Players Union (SAFPU), sindicato dos jogadores sul-africanos. As causas da morte não foram reveladas.

A notícia, avançada inicialmente pela imprensa local, foi confirmada através de um comunicado da SAFPU, que prestou homenagem ao médio, considerado um dos grandes talentos da nova geração do futebol sul-africano.

"A morte roubou-nos, de forma cruel, um dos nossos. Levou do nosso país um futebolista notável, mas jamais apagará o legado que Jayden Adams deixa para trás. Recordaremos para sempre a sua humildade, o seu talento extraordinário e o orgulho com que representou a África do Sul. Descansa em paz, Jayden. Nunca serás esquecido", escreveu o sindicato.

Participou no Mundial 2026

Jayden Adams integrou a convocatória da África do Sul para o Campeonato do Mundo de 2026, disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, somando 13 internacionalizações pelos Bafana Bafana.

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No torneio, foi titular nos dois primeiros encontros da fase de grupos, frente ao México e à Chéquia, tendo sido depois utilizado como suplente diante da Coreia do Sul. No jogo dos 16 avos de final, frente ao Canadá, permaneceu no banco de suplentes.

A seleção sul-africana terminou a participação na competição na fase a eliminar, naquela que foi uma das campanhas mais marcantes da equipa nos últimos anos.

Campeão africano pelos Mamelodi Sundowns

Adams representava atualmente os Mamelodi Sundowns, equipa orientada pelo treinador português Miguel Cardoso.

Ao serviço do clube, conquistou o campeonato sul-africano na época 2024/25 e ajudou a vencer a Liga dos Campeões Africana este ano, afirmando-se como uma das figuras da equipa e um dos médios mais promissores do continente.

Mentor recorda última conversa

Brendine Johnson, mentor de Jayden Adams, revelou que tinha falado com o jogador apenas dois dias antes da sua morte e descreveu um jovem entusiasmado com o futuro.

"Esta notícia deixou toda a gente devastada", afirmou ao Soccer Laduma.

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Segundo Johnson, Adams mostrava-se "muito otimista" após a participação no Mundial e preparado para regressar ao clube.

"Depois do Campeonato do Mundo, sendo um campeão africano e sabendo o que o futuro lhe reservava, ele estava preparado", recordou.

A morte de Jayden Adams provocou uma onda de consternação no futebol sul-africano, que perde um dos seus jogadores mais talentosos e uma das principais figuras da nova geração. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte nem sobre as cerimónias fúnebres.

Temas

África do Sul
Jayden Adams
Morte

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