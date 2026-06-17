Morreu Éric Roy antigo jogador do Marseille e treinador do Stade Brest

O futebol francês está de luto. Éric Roy morreu aos 58 anos, deixando uma carreira marcada por várias etapas no futebol, primeiro como jogador e mais tarde como treinador, onde alcançou um dos maiores feitos da história no Stade Brestois o ano passado.

A informação foi avança pela família nas redes sociais do próprio.

A família revela que Éric enfrentava uma batalha contra um cancro no pâncreas há cerca de três anos e meio.

"Ter passado por esta provação enquanto apoiava um clube, uma equipa e uma história tão marcantes diz muito sobre o homem que ele era...", pode ler-se na publicação no Instagram.

Muitas já são as mensagens de homenagem com adeptos e figuras da modalidade a recordarem um treinador que deixou uma marca profunda.

Antigo médio, Éric Roy passou por clubes como o Olympique de Marseille, Nice, Lyon e Sunderland durante a carreira de jogador. Depois de pendurar as botas, iniciou um novo percurso ligado à gestão e ao treino, assumindo diferentes funções no futebol francês.