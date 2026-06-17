segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Morreu Éric Roy antigo jogador do Marseille e treinador do Stade Brest

Tinha 58 anos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Morreu Éric Roy antigo jogador do Marseille e treinador do Stade Brest
AFP

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

O futebol francês está de luto. Éric Roy morreu aos 58 anos, deixando uma carreira marcada por várias etapas no futebol, primeiro como jogador e mais tarde como treinador, onde alcançou um dos maiores feitos da história no Stade Brestois o ano passado.

A informação foi avança pela família nas redes sociais do próprio.

A família revela que Éric enfrentava uma batalha contra um cancro no pâncreas há cerca de três anos e meio.

"Ter passado por esta provação enquanto apoiava um clube, uma equipa e uma história tão marcantes diz muito sobre o homem que ele era...", pode ler-se na publicação no Instagram.

Muitas já são as mensagens de homenagem com adeptos e figuras da modalidade a recordarem um treinador que deixou uma marca profunda.

Antigo médio, Éric Roy passou por clubes como o Olympique de Marseille, Nice, Lyon e Sunderland durante a carreira de jogador. Depois de pendurar as botas, iniciou um novo percurso ligado à gestão e ao treino, assumindo diferentes funções no futebol francês.

Temas

Éric Roy
Futebol Francês
Jogador
Treinador

Leia também

Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Seleção Nacional defronta a Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo capitaneia a equipa portuguesa, num onze incial em que entra João Félix e sai Rafael Leão
Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mais vistos

Destaques