Morreu Don Nelson, histórico treinador da NBA, aos 86 anos

Nelson terminou a carreira com 1.335 vitórias e três distinções de melhor treinador da liga.

Don Nelson, um dos treinadores mais reconhecidos da história da NBA faleceu este domingo aos 86 anos.

A notícia foi divulgada pela família, que não revelou a causa da morte. Don Nelson terá morrido na manhã de domingo, rodeado pela família.

Quem foi Don Nelson?

O técnico norte-americano deixou um legado de mais de três décadas. Esteve à frente dos Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks e Dallas Mavericks.

Somou 1.335 vitórias, ocupando o segundo lugar de treinadores com mais vitórias na NBA. À sua frente está apenas Gregg Popovich, com 1.422 vitórias.

Considerado o melhor treinador da NBA três vezes, foi introduzido no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 2012.

Terminou a carreira como treinador dois anos antes, em 2010.