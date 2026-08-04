Morreu Allan "Puro Osso" Nascimento aos 34 anos. UFC revela causa provável da morte

O lutador brasileiro de MMA Allan "Puro Osso" Nascimento morreu esta segunda-feira, aos 34 anos. A notícia foi confirmada pelo UFC, que informou que o atleta foi encontrado inconsciente depois de ter sofrido um "aparente ataque cardíaco enquanto dormia".

A morte de Allan Nascimento, conhecido no mundo das artes marciais mistas como "Puro Osso", foi anunciada esta segunda-feira pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), através das redes sociais.

Segundo a organização, o atleta "foi encontrado inconsciente após ter sofrido um aparente ataque cardíaco enquanto dormia".

O UFC acrescenta ainda que, "apesar dos esforços da equipa médica, foi declarado o seu falecimento no local".

Mensagem de pesar à família

Na publicação, a principal organização mundial de MMA lamentou a morte do lutador brasileiro e deixou uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos.

"Os nossos pensamentos e as nossas mais sinceras condolências estão com a família, os amigos, os colegas de equipa e os entes queridos de Allan neste momento extremamente difícil", escreveu o UFC.

Um dos nomes do jiu-jitsu brasileiro no UFC

Allan Nascimento tinha regressado à competição há cerca de um ano, depois de uma pausa na carreira.

O seu último combate realizou-se em junho, no UFC Vegas 119, frente a Mitch Raposo, naquela que acabaria por ser a derradeira aparição no octógono.

Ao longo da carreira, construiu um registo de 22 vitórias e sete derrotas, afirmando-se como um dos especialistas de jiu-jitsu brasileiro mais reconhecidos entre os atletas que passaram pelo UFC.