Momento de aflição no Mundial: defesa dos Países Baixos sofre corte na cabeça e continua em campo

O defesa neerlandês ficou com uma hemorragia visível após um lance de disputa de bola dentro da área marroquina.

Um momento de preocupação marcou o duelo entre os Países Baixos e Marrocos no Campeonato do Mundo, esta segunda-feira.

Jan Paul van Hecke sofreu um corte na cabeça durante a partida, um cenário que rapidamente chamou a atenção dos adeptos nas redes sociais.

O defesa neerlandês ficou com uma hemorragia visível após um lance de disputa de bola dentro da área marroquina, na primeira parte do jogo. O incidente aconteceu quando Van Hecke tentou subir para um lance ofensivo e acabou por cair, sendo atingido na sequência da jogada.

A equipa médica entrou imediatamente em campo para prestar assistência ao jogador, enquanto o encontro ficou interrompido durante alguns momentos. Apesar da imagem impressionante, Van Hecke conseguiu recuperar e continuou em campo.

O momento gerou uma onda de reações online, com muitos adeptos a destacarem a resistência do jogador perante a lesão e a preocupação inicial causada pelas imagens do corte e do sangue no rosto.

Um jogo marcado pela intensidade

Além do susto protagonizado por Van Hecke, o encontro entre os Países Baixos e Marrocos ficou marcado pelo equilíbrio e pela intensidade das duas seleções.

Países Baixos chegou a estar em vantagem, mas o Marrocos conseguiu recuperar nos instantes finais, levando a decisão para os penáltis, onde acabou por garantir a passagem à fase seguinte do Mundial, vencendo por 3-2 e avançando para aos oitavos de final.