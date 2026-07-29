Messi e Yamal: do 'batismo' ao abraço na final

Há 19 anos, o fotógrafo Joan Monfort registou um momento que o tempo transformou em história: na imagem é possível ver Messi, à data uma estrela em ascensão, a segurar um bebé ao colo.

O argentino, então com 20 anos, era um dos rostos do calendário de caridade organizado pelo jornal catalão Diario Sport, em parceria com a UNICEF. Mas o que acabaria por tornar esta imagem verdadeiramente extraordinária está no facto de o bebé ser... Lamine Yamal. Na altura com poucos meses, o espanhol foi o escolhido num sorteio no bairro de Roca Fonda, onde residia com a família.

Tal como o jogador da seleção de Espanha, Mikel Merino, muitos internautas acreditaram que a imagem só poderia ter sido gerada pela Inteligência Artificial (IA). Mas, neste caso, o conteúdo era mesmo real: o retrato tornou-se o grande destaque fotográfico dias antes da final do Mundial de futebol, que colocou frente a frente a Argentina e Espanha.

Do batismo ao abraço

Não demoraram a surgir várias teorias para a fotografia, com muitos a acreditarem que o banho que Messi deu a Yamal, naquele ano de 2007, foi muito além de uma campanha de solidariedade: tratou-se, defendem, de um ‘batismo’ àquele que é hoje considerado uma das principais referências do futebol mundial.

O craque argentino comentou publicamente a fotografia viral durante uma conferência de imprensa antes da final do campeonato: é uma «loucura», afirmou. Também Yamal se manifestou, mostrando-se feliz com a coincidência.

Quase duas décadas depois, o reencontro terminou com o triunfo de Yamal.

A Espanha venceu, no passado domingo, 19 de julho, a Argentina no prolongamento e conquistou o segundo título de campeã do mundo.

Ferran Torres marcou aos 106 minutos e decidiu a final frente à campeã em título. A seleção espanhola voltou a erguer o troféu 16 anos depois; enquanto Lionel Messi poderá ter disputado o último Mundial da carreira.

Para a história fica ainda o abraço entre os dois jogadores: Messi, de 39 anos, e Yamal, de 19.