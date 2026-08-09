Membro dos Super Dragões e arguido da Operação Pretoriano encontrado morto em casa

Carlos Nunes foi detido no início de fevereiro de 2024 e condenado a uma pena suspensa de dois anos e 10 meses de prisão.

Carlos Nunes, membro da claque dos Super Dragões e mais conhecido como “Jamaica”, foi encontrado morto em casa este sábado, depois de ter estado incontactável durante dois dias.

Segundo avança o Correio da Manhã , “Jamaica”, um dos arguidos da Operação Pretoriano, foi encontrado sem vida por volta das 18h00. As autoridades acreditam que se trata de um “acidente doméstico”.

Carlos Nunes foi um dos detidos da Operação Pretoriano, que investiga atos de violência, coação e intimidação associados a membros dos Super Dragões durante uma assembleia geral do clube em novembro de 2023. Foi detido no início de fevereiro de 2024 e condenado a uma pena suspensa de dois anos e 10 meses de prisão. A acrescer à pena, Carlos Nunes ficou proibido de frequentar recintos desportivos durante 1 ano e meio.