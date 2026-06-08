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Médico quebra silêncio sobre estado de saúde de Eriksen após colapso em campo

Jogador dinamarquês continua sob observação depois do susto vivido no particular frente à Ucrânia. Há indicações positivas quanto à recuperação.
Redação
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

Christian Eriksen encontra-se estável e poderá regressar a casa nos próximos dias, revelou esta segunda-feira o médico da seleção dinamarquesa, menos de 24 horas depois do momento de grande apreensão vivido durante o jogo particular entre a Dinamarca e a Ucrânia.

O internacional dinamarquês caiu inanimado no relvado durante a segunda parte do encontro, levando à interrupção da partida e, posteriormente, ao seu cancelamento por acordo entre as duas seleções.

"Está bem" e acompanhado pela família

Numa atualização divulgada pela federação dinamarquesa, o médico da equipa nacional, Morten Boesen, transmitiu sinais encorajadores sobre o estado de saúde do jogador.

"Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família e de bom humor. A expectativa é de que tenha alta em breve e possa regressar a casa. Estamos a cuidar bem dos jogadores e da equipa técnica e mantemo-nos em contacto regular com eles", adiantou.

Apesar do susto, a mensagem do clínico aponta para uma evolução favorável do médio, que permanece sob acompanhamento médico.

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Novo episódio gera preocupação

O incidente voltou a gerar preocupação no mundo do futebol devido ao histórico recente de Eriksen.

Em 2021, durante o Europeu de futebol, o jogador sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, sendo reanimado ainda no estádio.

Desde então, o médio prosseguiu a carreira com um desfibrilhador implantado, tornando-se um dos exemplos mais marcantes de recuperação no desporto de alto rendimento.

O episódio registado frente à Ucrânia reacendeu naturalmente as preocupações entre adeptos e colegas de profissão, embora as informações divulgadas esta segunda-feira apontem para um desfecho tranquilizador.

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