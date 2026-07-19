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Mbappé chega aos 22 golos e torna-se o melhor marcador da história dos Mundiais

A marca foi alcançada aos 27 anos, reforçando o estatuto de Mbappé como um dos maiores protagonistas da história da competição do mundo. Os seus 22 golos foram distribuídos por três edições do Mundial: quatro em 2018, ano em que se sagrou campeão, oito em 2022 e dez em 2026.
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Mbappé chega aos 22 golos e torna-se o melhor marcador da história dos Mundiais
AFP

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Kylian Mbappé escreveu mais um capítulo na história do futebol mundial ao tornar-se o melhor marcador de sempre dos Campeonatos do Mundo. O internacional francês chegou aos 22 golos, ultrapassando Lionel Messi que soma 21, graças aos dois golos apontados na derrota da França frente à Inglaterra (6-4), no encontro de atribuição do terceiro lugar.

A marca foi alcançada aos 27 anos, reforçando o estatuto de Mbappé como um dos maiores protagonistas da história da competição do mundo. Os seus 22 golos foram distribuídos por três edições do Mundial: quatro em 2018, ano em que se sagrou campeão, oito em 2022 e dez em 2026.

Recorde histórico, mas sem esconder a desilusão

Apesar de alcançar um feito inédito, Mbappé não escondeu a frustração pelo desfecho da equipa francesa. Depois da partida, o capitão afirmou que preferia trocar o recorde por uma presença na final do torneio, sublinhando que os objetivos coletivos continuam a estar acima das conquistas individuais.

"Preferia não ser o melhor marcador de sempre e estar a jogar o jogo de amanhã. É bom em termos de legado, mas hoje não é a minha prioridade", revelou à Reuters.

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A França terminou o Mundial no quarto lugar, numa partida marcada pelo espetáculo ofensivo das duas equipas e por um total de dez golos, o jogo com mais golos desta edição da competição.

Lidera também a corrida à Bota de Ouro

Além do recorde histórico, Mbappé terminou o Mundial 2026 na liderança da classificação da Bota de Ouro, com dez golos marcados, antes da final entre Espanha e Argentina, seguindo-se Messi, que conta com oito golos.

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Kylian Mbappé
Recorde mundial
Melhor marcador mundial
22 golos
Bota de Ouro

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