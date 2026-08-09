Marcou, saltou os painéis e caiu num “precipício”: o festejo de cortar a respiração de um jogador no Brasil

O jogador do Curitiba preparava-se para celebrar de uma forma especial quando tudo tomou um rumo inesperado. O momento foi registado em vídeo e rapidamente chamou a atenção das redes sociais.

Num dia de jogo de futebol no estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba, no Brasil, a emoção parece ter ido além do fervor dentro das quatro linhas.

O jovem defesa Jacy, do Curitiba, tinha acabado de marcar um golo de cabeça - o golo que, depois se percebeu, iria servir como anúncio de uma boa notícia na sua vida pessoal, após este ter colocado a bola na barriga, debaixo da camisola (gesto que os jogadores utilizam para anunciar uma gravidez).

No entanto, quando se preparava para tal anúncio, eis que saltou os painéis publicitários… e caiu num “precipício”. O momento foi de suster a respiração. Afinal, Jacy caiu no túnel de acesso aos balneários.

Pior do que protagonizar um momento digno dos vídeos de momentos icónicos do futebol brasileiro é ver o golo que provocou a queda ser anulado. Foi exatamente o que lhe aconteceu, depois de o árbitro considerar que estava fora de jogo — por poucos milímetros.

Esta não é a primeira vez

A posição do túnel de acesso aos balneários naquele estádio já tinha provocado outros momentos semelhantes ao do passado sábado, motivo pelo qual o acesso passou a estar fechado durante os jogos. A abertura é feita apenas perto do final de cada parte - que foi precisamente quando Jacy marcou o golo.

O jogador necessitou de assistência médica e, embora estivesse estável e tivesse regressado a campo, teve de ser substituído pouco depois do início da segunda parte.