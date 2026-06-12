Marco Silva apresentado oficialmente no Benfica: "Acredito que vamos tornar o Benfica campeão"

O novo treinador do Benfica garante ser uma "honra" voltar a um clube como o Benfica "nesta altura da carreira".

O Benfica tem oficialmente um novo treinador: Marco Silva foi esta sexta-feira apresentado no Estádio da Luz.

Foi Rui Costa, o presidente do clube das águias, que apresentou Marco Silva, que descreve como uma "honra e orgulho enorme" ser o novo técnico do clube da Luz. O antigo técnico do Fulham sublinha, no entanto, o "sentido de responsabilidade" que o cargo implica. "Acredito que vamos tornar o Benfica campeão", afirma.

"O que tem de acontecer para estarmos todos felizes daqui a um ano é o Benfica vencer. Os nossos adeptos têm de perceber a dimensão que têm e a força que têm de ter", sublinhou.

Marco Silva foi ainda questionado sobre não ser a primeira escolha de Rui Costa, uma vez que o objetivo seria que José Mourinho cumprisse o contrato que tinha com o clube, mas o técnico lisboeta garantiu que, se Rui Costa não confiasse em si "não estaria aqui". "Em termos de carreira este seria o momento ideal para treinar uma equipa como o Benfica", afirma, mostrando-se agradecido pela escolha.

O novo treinador do Benfica vem substituir José Mourinho que partiu para o Real Madrid por 15 milhões de euros após a vitória de Florentino Pérez nas eleições do clube espanhol.