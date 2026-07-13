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Manú, antigo jogador do Benfica, morre aos 43 anos em acidente de viação

O ex-futebolista, que representou o Benfica na época 2006/07 e passou por vários clubes em Portugal e no estrangeiro, perdeu a vida este sábado. Benfica e FC Alverca já lamentaram publicamente a morte do antigo atleta.
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Manú, antigo jogador do Benfica, morre aos 43 anos em acidente de viação
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O antigo futebolista Manú, que vestiu a camisola do Benfica na temporada 2006/07, morreu este sábado, aos 43 anos, na sequência de um acidente de viação. A notícia foi confirmada pela FC Alverca Futebol SAD, através de um comunicado de pesar. Segundo o Flashscore, o acidente ocorreu em Sobral de Monte Agraço.

"A FC Alverca Futebol SAD manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do FC Alverca, endereçando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os que com ele partilharam o percurso de vida e de carreira", refere o clube.

O emblema ribatejano recorda que Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conhecido no futebol como Manú, representou o FC Alverca durante duas épocas e meia como profissional, depois de concluir também o último ano da formação ao serviço do clube.

No mesmo comunicado, o Alverca agradece o contributo deixado pelo antigo jogador e volta a expressar "as mais sentidas condolências" à família e aos amigos.

Também o Benfica reagiu à morte do antigo extremo.

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"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do clube", pode ler-se na nota publicada pelos encarnados.

"Manú representou o Benfica com dedicação e orgulho durante a temporada de 2006/07, onde completou 17 jogos. Neste momento de dor, o Sport Lisboa e Benfica endereça à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências", acrescenta o clube da Luz.

Ao longo da carreira, Manú representou em Portugal o Lourinhanense, Estrela da Amadora, Marítimo, Vitória de Setúbal, Cartaxo e Vilafranquense, onde terminou a carreira em 2019.

No estrangeiro, passou por clubes de Itália, Grécia, Polónia, China e Chipre, somando experiências ao serviço do Modena, Carpedenolo, AEK Atenas, Legia Varsóvia, Beijing Guoan, Ermis Aradippou e Pafos.

Temas

Manú
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Acidente de viação
Jogador
Benfica

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