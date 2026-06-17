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Mãe de Vozinha prepara viagem para os Estados Unidos após conseguir visto para assistir ao Mundial

"Disseram-me que lá na Casa Branca, na América, têm esse expediente, porque cada jogador tem direito a ter lá a mãe e o pai. Agora é esperar para ir ver o segundo jogo.", disse.
Redação
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Depois de ter emocionado milhares de adeptos ao revelar que os avós já tinham falecido e que a mãe não conseguiu viajar para os Estados Unidos para assistir à sua estreia num Campeonato do Mundo, Vozinha recebeu finalmente uma notícia que pode tornar ainda mais especial a participação histórica de Cabo Verde na competição.

Ana Cândida Évora, mãe do guarda-redes cabo-verdiano, conseguiu ultrapassar os obstáculos burocráticos que impediram a sua viagem e prepara-se agora para rumar aos Estados Unidos, onde espera assistir ao próximo jogo da seleção nacional, revelou esta terça-feira à Lusa.

"Vão-me trazer uma mala e vou começar a preparar", disse. "Estou emocionada, desde segunda-feira, estou muito orgulhosa. Nem tenho tempo para comer, mas é assim que queremos", revelou.

A mãe de Vozinha, com 60 anos de idade, não tem passaporte, mas revelou à Lusa ter sido contactada e vão tratar tudo: "só tenho de ir."

"Disseram-me que lá na Casa Branca, na América, têm esse expediente, porque cada jogador tem direito a ter lá a mãe e o pai. Agora é esperar para ir ver o segundo jogo. Ainda não sei quando vou."

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Cabo Verde irá enfrentar no próximo domingo a seleção do Uruguai, em Miami.

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