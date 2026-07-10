sexta-feira, 10 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

‘Lobos’ voltam aos grandes palcos internacionais 

Portugal perdeu pela diferença mínima com os Estados Unidos na Nations Cup de râguebi, competição que marca o início de uma nova era no râguebi internacional. 
João Sena
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
‘Lobos’ voltam aos grandes palcos internacionais 
Facebook FP de Rugby

Grupo Inditex lança novidade: marcas vão ter etiquetas acessíveis para pessoas com deficiência visual

Portugal é uma das 12 seleções convidadas para participar na primeira edição da Nations Cup, que decorre entre julho e novembro deste ano. A competição é composta por dois grupos de seis países do segundo escalão do râguebi mundial (Tier 2) já qualificados para o Campeonato do Mundo de 2027, que se realiza na Austrália. O grupo A (Américas e Pacífico) é formado pelo Canadá, Chile, Samoa, Tonga, Uruguai e Estados Unidos. O grupo B (Europa, Ásia e África) compreende Portugal, Geórgia, Hong Kong, Roménia, Espanha e Zimbabwe. Cada seleção defronta as equipas do grupo oposto. No final, o vencedor de cada grupo é declarado campeão da Nations Cup 2026. O objetivo deste torneio é permitir jogos internacionais com regularidade, aumentar a competitividade das equipas frente a adversários com diferentes estilos de jogo e criar novas oportunidades comerciais.  

A seleção nacional está numa fase de crescimento internacional, como ficou demonstrado com a conquista do título no Rugby Europe Championship em março deste ano, e encara esta participação como um passo importante na preparação para o próximo Mundial. Na primeira jornada, os ‘Lobos’ perderam com os Estados Unidos pela diferença mínima (29-30), foi uma partida repleta de ação e um teste exigente para a equipa orientada por Simon Mannix.  

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No dia do 250.º aniversário da Independência dos Estados Unidos, Christopher Hilsenbeck foi o herói dos ‘Eagles’ ao converter os pontapés de penalidade que garantiram a vitória. Portugal foi uma equipa equilibrada, com um alinhamento sólido e eficaz e um jogo de pontapé forte, mas cometeu demasiadas faltas, a única maneira de parar uma seleção fisicamente poderosa. 

A partida começou bem para a equipa portuguesa que, aos 23 minutos, já tinha marcado três ensaios. A resposta dos norte-americanos surgiu de imediato e beneficiaram do cartão amarelo mostrado a Duarte Torgal e da expulsão de Manuel Vareiro. A superioridade numérica permitiu aos Estados Unidos marcarem dois ensaios e chegar ao intervalo em vantagem (21-19).  

A segunda parte foi equilibrada, sobretudo depois de as duas equipas voltarem a estar em igualdade numérica. Os ‘Lobos’ ficaram em vantagem com o quarto ensaio, mas nova expulsão e o elevado número de penalidades cometidas ofereceram pontos ao adversário que, a um minuto do fim, passou para a frente do marcador com um pontapé livre a mais de 30 metros dos postes. Portugal marcou mais ensaios do que o adversário (quatro contra três), mas também cometeu mais faltas e isso fez toda a diferença. Manuel Cardoso Pinto foi a estrela do jogo ao marcar os quatro ensaios. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A seleção nacional realiza mais dois jogos nesta primeira fase da Nations Cup. No domingo, defronta o Canadá, e, dia 18, joga com o Tonga. A janela de novembro será anunciada posteriormente e decorrerá na Europa e Ásia. «São jogos importantes, desafiantes e esta é a única oportunidade que temos para fazer uma digressão antes do Mundial. Vamos aprender mais sobre nós próprios e sobre a forma como vivemos juntos enquanto equipa», sublinhou o selecionador Simon Mannix. 

Elite mundial 

Em simultâneo com a Nations Cup, realiza-se a primeira edição da Nations Championship com a presença das melhores seleções dos hemisférios Norte e Sul, que integram o Tier 1. É a primeira vez que uma competição reúne os dois hemisférios e 12 equipas que têm os melhores jogadores do mundo. É disputada em seis jornadas, com três jogos em julho e três em novembro, que recuperam velhas rivalidades entre nações e prometem muita competitividade na preparação para o Mundial do próximo ano.  

Os representantes do Hemisfério Norte são: Inglaterra, França, Irlanda, Itália, Escócia e País de Gales; o grupo do Hemisfério Sul é composto pela Argentina, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Japão e Fiji. Cada nação joga contra as seis equipas do outro grupo na janela de julho a novembro, e as finais têm lugar em Londres, entre 27 e 29 novembro. A competição é bianual, realizando-se nas épocas em que não há Campeonato do Mundo de râguebi.  

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A primeira jornada teve algumas surpresas, casos da vitória da Escócia sobre a Argentina (47-38) e do triunfo folgado da África do Sul frente à Inglaterra (45-21). A África do Sul, País de Gales, Escócia, Irlanda e Nova Zelândia lideram com cinco pontos. Os dois hemisférios estão empatados com três vitórias cada, mas o hemisfério Sul leva vantagem nos ensaios marcados (28 contra 26) e nos pontos acumulados (199 contra 182). 

Temas

Nations Cup
Rugby
Seleção Nacional
Rugby Europe Championship
Elite mundial

Leia também

Jovem de 17 anos morre após cair de um camião onde festejava a vitória de França no Mundial

O condutor do camião acabou detido.
Jovem de 17 anos morre após cair de um camião onde festejava a vitória de França no Mundial

Pepe recusa convite para integrar nova equipa técnica da Seleção Nacional

Pepe colocou as chuteiras de lado em 2024, depois do Campeonato da Europa, na Alemanha.
Pepe recusa convite para integrar nova equipa técnica da Seleção Nacional

‘Lobos’ voltam aos grandes palcos internacionais 

Portugal perdeu pela diferença mínima com os Estados Unidos na Nations Cup de râguebi, competição que marca o início de uma nova era no râguebi internacional. 
‘Lobos’ voltam aos grandes palcos internacionais 

Mais vistos

Destaques