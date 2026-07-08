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Lionel Messi torna-se no jogador com mais penáltis falhados em Campeonatos do Mundo

Lionel Messi soma assim quatro pénaltis falhados em Mundiais, num total de oito em que se chegou à frente para marcar da linha dos 11 metros.
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Se Lionel Messi tem batido recordes pelos golos que marca, também começa a bater recordes pelos que falha. 

Depois de há duas semanas ter falhado um penálti frente à Áustria, esta terça-feira voltou a somar mais uma falha frente ao Egito, tornando-se no jogador com mais penáltis falhados na história dos Campeonatos do Mundo de futebol.

Lionel Messi soma assim quatro pénaltis falhados em Mundiais, num total de oito em que se chegou à frente para marcar da linha dos 11 metros: aos dois em 2026, juntam-se um frente à Islândia em 2018 e à Polónia em 2022. 

As redes sociais do Guinness World Records não deixaram passar esta marca impune, afirmando que Messi falhou o dobro de penáltis que qualquer outro jogador.

Nestas contas, Cristiano Ronaldo surge apenas com um pénalti falhado em quatro cobrados em Mundiais e Eusébio manteve esta marca imaculada, com quatro penáltis marcados em quatro cobrados.

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