Lionel Messi torna-se no jogador com mais penáltis falhados em Campeonatos do Mundo

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Se Lionel Messi tem batido recordes pelos golos que marca, também começa a bater recordes pelos que falha.
Depois de há duas semanas ter falhado um penálti frente à Áustria, esta terça-feira voltou a somar mais uma falha frente ao Egito, tornando-se no jogador com mais penáltis falhados na história dos Campeonatos do Mundo de futebol.
Lionel Messi soma assim quatro pénaltis falhados em Mundiais, num total de oito em que se chegou à frente para marcar da linha dos 11 metros: aos dois em 2026, juntam-se um frente à Islândia em 2018 e à Polónia em 2022.
As redes sociais do Guinness World Records não deixaram passar esta marca impune, afirmando que Messi falhou o dobro de penáltis que qualquer outro jogador.
Nestas contas, Cristiano Ronaldo surge apenas com um pénalti falhado em quatro cobrados em Mundiais e Eusébio manteve esta marca imaculada, com quatro penáltis marcados em quatro cobrados.