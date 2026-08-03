Liga Europa. Benfica já conhece possíveis adversários em caso de apuramento para o play-off

Na fase de liga da Liga Europa já está o Torreense, formação da II Liga que se apurou diretamente após ter conquistado a Taça de Portugal.

O Benfica vai defrontar o Aarhus, da Dinamarca, ou o Sabah, do Azerbaijão, no play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, caso ultrapasse o Hearts na terceira pré-eliminatória, ditou o sorteio realizado hoje.

Depois de eliminarem os suíços do St. Gallen na segunda pré-eliminatória, os ‘encarnados’ começam a discutir com os vice-campeões escoceses a passagem à derradeira ronda preliminar na quinta-feira, em casa, antes de se deslocarem a Edimburgo na próxima semana, para a segunda mão, agendada para 13 de agosto.

Caso avance, o Benfica voltará a ter pela frente uma formação relegada das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, no caso o Aarhus ou o Sabah, jogando a primeira mão em casa, em 20 de agosto, e a segunda fora, no dia 27.

Na fase de liga da Liga Europa já está o Torreense, formação da II Liga que se apurou diretamente após ter conquistado a Taça de Portugal.