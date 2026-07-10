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Jovem de 17 anos morre após cair de um camião onde festejava a vitória de França no Mundial

O condutor do camião acabou detido.
Redação
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Jovem de 17 anos morre após cair de um camião onde festejava a vitória de França no Mundial

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Uma jovem de 17 anos morreu no norte de França depois de cair de um camião onde celebrava a vitória de França frente a Marrocos no Mundial 2026. 

Tudo aconteceu na madrugada desta sexta-feira, após os franceses vencerem Marrocos por 2 golos a 0 e garantirem um lugar nos quartos de final da competição. 

De acordo com a AFP, que cita bombeiros locais, a jovem estaria na caixa do camião, sem reboque, quando “caiu e foi esmagada”.

Foi ainda hospitalizado um menor, por estar em estado de choque, estando ainda outros cinco menores de idade perto do local do acidente.

O condutor do camião acabou detido.

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