José Mourinho reencontra o adversário de estimação

O campeonato espanhol tem início este fim de semana e vamos assistir a uma luta intensa entre o campeão Barcelona, o Real Madrid e o Atlético Madrid, naquela que continua a ser uma das melhores competições da Europa pela qualidade das principais equipas e diversidade de estilos de jogo. A questão do título deve passar por uma destas equipas, a não ser que haja uma surpresa como aconteceu em 2003/04 com o triunfo do Valencia. O Barcelona mantém a estrutura base da época anterior, fez alguns ajustes no plantel, contratou o atacante Anthony Gordon por 70 milhões de euros, e vai à procura do terceiro título consecutivo. José Mourinho volta ao banco do Real Madrid com o objetivo de ganhar títulos e colecionar mais uma Liga dos Campeões. Os ‘merengues’ gastaram 225 milhões de euros em reforços, Yan Diomandé custou 125 milhões e foi a contratação mais cara de sempre do Real Madrid, mas receberam Bernardo Silva (ex-Manchester City) a custo zero. Resta a eterna dúvida de saber o que pode fazer o Atlético Madrid, que se reforçou com Morten Hjulmand (ex-Sporting) e Grimaldo (ex-Leverkusen), dois jogadores bem conhecidos dos portugueses, mas perdeu o avançado Antoine Griezmann. De salientar que há seis jogadores e dois treinadores portugueses na La Liga 2026/27.