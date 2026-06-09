José Mourinho está de regresso ao Real Madrid e será apresentado esta quarta-feira, avança imprensa espanhola

O processo do regresso do técnico português entrou na fase final após a reeleição de Florentino Pérez na presidência do clube, no passado domingo.

José Mourinho está cada vez mais perto de regressar ao comando técnico do Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o treinador português deverá ser apresentado oficialmente esta quarta-feira como novo treinador dos merengues, naquele que será o regresso a um clube onde já viveu uma das fases mais marcantes da sua carreira.

O processo do regresso do técnico português entrou na fase final após a reeleição de Florentino Pérez na presidência do clube, a troco de 15 milhões de euros que serão pagos ao Benfica, segundo o Mais Futebol.

Mourinho chega na tarde desta terça-feira a Madrid. O entendimento entre as partes estará praticamente concluído, faltando apenas a formalização oficial do contrato e a apresentação pública.

Regresso mais de uma década depois

Caso se confirme, este será o regresso de José Mourinho ao Real Madrid mais de dez anos depois da sua primeira passagem pelo clube, entre 2010 e 2013. Nesse período, o treinador português conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

A sua passagem por Madrid ficou também marcada pela intensa rivalidade com o FC Barcelona de Pep Guardiola e por ter deixado uma base competitiva que antecedeu o ciclo de sucesso europeu do clube, incluindo a conquista da Liga dos Campeões em 2013/14.