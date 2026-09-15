Jorge Mendes "escolhe" o vencedor da Bola de Ouro e não hesita: "É para Lamine Yamal, sem dúvida alguma”

Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes são os portugueses entre os 30 nomeados para o prémio individual mais prestigiado do futebol mundial.

Quem vai ganhar a Bola de Ouro 2026? É a questão mais popular no futebol mundial neste momento - e Jorge Mendes decidiu dar o seu parecer.

“A Bola de Ouro é para Lamine Yamal, sem dúvida alguma”, afirmou o agente do espanhol sem hesitações. “É quem a mais merece”, reforçou, em declarações aos jornalistas, que o esperavam à porta de um restaurante onde jantou com Joan Laporta, presidente do FC Barcelona.

Jorge Mendes considerou o jovem espanhol “o melhor do mundo”: “Vocês sabem disso”. Também Lamine Yamal entrou no debate (mesmo estando a concorrer), afirmado que tanto ele como o francês Kylian Mbappé são os melhores do mundo. “Mas eu mereço por tudo o que conquistei”, colmatou.

Recorde-se que Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes são os portugueses entre os 30 nomeados para o prémio individual mais prestigiado do futebol mundial.