Jorge Jesus é o escolhido para suceder a Roberto Martínez na Seleção Nacional. Apresentação deverá acontecer na sexta-feira

Jorge Jesus terá chegado a acordo com a Federação Portuguesa de Futebol para assumir o comando da Seleção Nacional. Segundo vários órgãos de comunicação social, o contrato será válido até ao Mundial de 2030 e a apresentação oficial está prevista para esta sexta-feira, na Cidade do Futebol

Jorge Jesus será o próximo selecionador nacional, depois de ter alcançado um acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo avançam esta quinta-feira vários órgãos de comunicação social.

De acordo com o jornal A Bola, o entendimento foi fechado após uma reunião realizada na Cidade do Futebol entre o presidente da FPF, Pedro Proença, e Luís Miguel Henrique, advogado que representa o treinador há vários anos. A assinatura do contrato deverá acontecer esta sexta-feira, seguindo-se a apresentação oficial, marcada para as 15h00.

A informação é igualmente confirmada pelo Maisfutebol, pela Bola Branca e surge na sequência de notícias anteriormente divulgadas pelo Observador, que apontavam Jorge Jesus como o nome escolhido para substituir Roberto Martínez no comando da equipa das quinas.

Segundo estes orgãos de informação, o vínculo terá duração até 2030, abrangendo o ciclo competitivo que culminará no Mundial desse ano, e prevê um salário anual na ordem dos quatro milhões de euros.

Pedro Proença escolhe o primeiro selecionador do seu mandato

Caso se confirme oficialmente, Jorge Jesus será o primeiro selecionador nacional nomeado por Pedro Proença, eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol em fevereiro de 2025.

Na quarta-feira, à chegada a Portugal, Proença tinha garantido que o novo selecionador seria apresentado até ao final da semana e sublinhou que procurava um treinador "que conheça muito bem o futebol português e que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e da nossa seleção".

A escolha surge depois da saída de Roberto Martínez, que anunciou o fim da ligação à seleção portuguesa após a eliminação frente à Espanha nos oitavos de final do Mundial de 2026.

Jorge Jesus regressa ao futebol português após passagem pelo Al-Nassr

Aos 71 anos, Jorge Jesus encontrava-se livre no mercado desde que deixou o comando técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, clube que conduziu ao título de campeão na temporada 2025/26.

Com uma carreira iniciada em 1989, o treinador soma mais de três décadas nos bancos e afirma-se como um dos técnicos portugueses mais titulados. Destacou-se sobretudo ao serviço do Benfica, clube com o qual conquistou três campeonatos nacionais nas duas passagens pelo Estádio da Luz, além de vários troféus nacionais e internacionais ao longo da carreira.

A Federação Portuguesa de Futebol ainda não oficializou a nomeação de Jorge Jesus, sendo esperado que o anúncio seja feito esta sexta-feira.