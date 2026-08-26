Jogo de futebol é interrompido nos EUA por invasão de campo… por um bebé sorridente

O momento está a circular nas redes sociais, com destaque para a animação do bebé num momento tão particular.

Invasões de campo não são novidade no mundo do futebol, sobretudo na Major League Soccer, a principal liga de futebol profissional masculino entre clubes dos Estados Unidos, onde já entrou em campo… um guaxinim.

Mas desta vez, o insólito tem tanto de perigoso, como de querido. O jogo entre os San José Earthquakes e o Minnesota United foi interrompido após um bebé entrar em campo.

Muito sorridente, foi de imediato apanhado por um segurança, com a ajuda de um dos árbitros, que o levou até à mãe - mas sempre com um sorriso que conquistou os espectadores. O momento está a circular nas redes sociais, com destaque para a animação do bebé num momento tão particular.