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Jogo de futebol é interrompido nos EUA por invasão de campo… por um bebé sorridente

O momento está a circular nas redes sociais, com destaque para a animação do bebé num momento tão particular.
Redação
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Jogo de futebol é interrompido nos EUA por invasão de campo… por um bebé sorridente
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Invasões de campo não são novidade no mundo do futebol, sobretudo na Major League Soccer, a principal liga de futebol profissional masculino entre clubes dos Estados Unidos, onde já entrou em campo… um guaxinim. 

Mas desta vez, o insólito tem tanto de perigoso, como de querido. O jogo entre os San José Earthquakes e o Minnesota United foi interrompido após um bebé entrar em campo. 

Muito sorridente, foi de imediato apanhado por um segurança, com a ajuda de um dos árbitros, que o levou até à mãe - mas sempre com um sorriso que conquistou os espectadores. O momento está a circular nas redes sociais, com destaque para a animação do bebé num momento tão particular.

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