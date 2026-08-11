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Jogadores de futebol na mira de grupo colombiano de assaltantes: avançado do FC Porto foi o último alvo

O avançado do FC Porto ficou com um prejuízo de cerca de 250 mil euros, num caso que se junta a outros assaltos a jogadores em Portugal e no estrangeiro.
Redação
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Jogadores de futebol na mira de grupo colombiano de assaltantes: avançado do FC Porto foi o último alvo
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Há um grupo de criminosos a assombrar o mundo do futebol. O último lesado foi Deniz Gul, avançado do FC Porto, que teve a sua casa assaltada na manhã de domingo. 

O jogador turco estava no estádio dos azuis e brancos antes do jogo contra o Alverca quando os assaltantes entraram no prédio e arrombaram a sua porta. Roubaram dinheiro, relógios e jóias, num prejuízo que ronda os 250 mil euros, segundo o Jornal de Notícias. 

Os "antecedentes" do grupo

Em maio deste ano, um outro jogador também do FC Porto, Jan Bednarek, foi alvo de um assalto com o mesmo “modus operandi”. No regresso a casa de uma noite de sábado com a família, o jogador polaco foi surpreendido por cinco assaltantes na sua habitação.

Os criminosos ameaçaram-no com uma faca, tendo assim conseguido fugir com cerca de 150 mil euros em jóias e relógios. 

E se parece que os alvos são apenas jogadores do FC Porto, há outros assaltos que a PSP suspeita terem sido cometidos pelo mesmo grupos - e, desta vez, contra jogadores do Barcelona, PSG e Roma. 

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As autoridades identificam-nos como um grupo de colombianos, radicado em Espanha, que recolhe minuciosamente informação sobre a rotina dos jogadores bem como das suas famílias junto de pessoas próximas. Posteriormente, há sempre quatro ou cinco elementos do grupo que se dirigem à cidade onde vive o jogador alvo e procede ao assalto.

Temas

Deniz Gul
FC Porto
Grupo de assaltantes
Barcelona
PSP

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