Jogador nigeriano desmaia em campo, é dado como morto... mas volta a dar sinais de vida na morgue

O jogador de futebol nigeriano Chinedu Ozor desmaiou em campo, num momento de grande pânico para a sua equipa, o Katsina United e para os adversários do Niger Tornadoes.

Um caso insólito está a chocar o mundo do futebol. O jogador de futebol nigeriano Chinedu Ozor desmaiou em campo, num momento de grande pânico para a sua equipa, o Katsina United e para os adversários do Niger Tornadoes.

Mais tarde, acabou por ser declarado como morto e levado para a morgue. Foi aí que tudo mudou. O jogador nigeriano mexeu uma das mãos já na morgue, chocando os profissionais que o acompanhavam, conta o The Sun.

Foi de imediato levado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral de Katsina, onde se encontra atualmente a receber oxigénio enquanto os profissionais de saúde reúnem todos os esforços para o reanimar e estabilizar.

A informação atualizada do estado de saúde de Ozor foi transmitida nas redes sociais do clube nigeriano, que tinha informado anteriormente da morte do jogador. “Fontes confiáveis ​​afirmam que Chinedu Ozor foi transferido do necrotério para o hospital, após supostamente apresentar sinais de movimento", lê-se na publicação do Katsina United.