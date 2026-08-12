Jogador nigeriano desmaia em campo, é dado como morto... mas volta a dar sinais de vida na morgue

Um caso insólito está a chocar o mundo do futebol. O jogador de futebol nigeriano Chinedu Ozor desmaiou em campo, num momento de grande pânico para a sua equipa, o Katsina United e para os adversários do Niger Tornadoes.
Mais tarde, acabou por ser declarado como morto e levado para a morgue. Foi aí que tudo mudou. O jogador nigeriano mexeu uma das mãos já na morgue, chocando os profissionais que o acompanhavam, conta o The Sun.
Foi de imediato levado para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral de Katsina, onde se encontra atualmente a receber oxigénio enquanto os profissionais de saúde reúnem todos os esforços para o reanimar e estabilizar.
A informação atualizada do estado de saúde de Ozor foi transmitida nas redes sociais do clube nigeriano, que tinha informado anteriormente da morte do jogador. “Fontes confiáveis afirmam que Chinedu Ozor foi transferido do necrotério para o hospital, após supostamente apresentar sinais de movimento", lê-se na publicação do Katsina United.