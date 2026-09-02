Jogador do Real Madrid condenado por conduzir alcoolizado

Raúl Asencio, defesa do Real Madrid, foi condenado por conduzir com uma taxa de álcool quase quatro vezes superior ao limite legal. O jogador terá de pagar uma multa de cerca de 14.400 euros e fica impedido de conduzir durante oito meses

O defesa espanhol Raúl Asencio, do Real Madrid, foi condenado por conduzir sob o efeito do álcool, depois de ter sido intercetado pelas autoridades numa operação de trânsito nas ilhas Canárias, a 16 de agosto.

O jogador, de 23 anos, conduzia um Porsche quando foi mandado parar em San Bartolomé de Tirajana, no sul da Gran Canaria, tendo acusado uma taxa de alcoolemia de 0,90 miligramas por litro no primeiro teste e 0,88 mg/l no segundo.

O valor está muito acima do limite legal de 0,25 mg/l e, por ultrapassar os 0,60 mg/l, o caso passou de infração administrativa a crime contra a segurança rodoviária, de acordo com a legislação espanhola.

Multa de 14 mil euros e oito meses sem conduzir

Asencio aceitou a pena num julgamento rápido realizado poucos dias depois do incidente.

O tribunal aplicou uma multa de cerca de 14.400 euros, correspondente ao pagamento de 120 euros por dia durante quatro meses, e determinou ainda a inibição de conduzir durante oito meses.

O incidente ocorreu durante uma operação de rotina e, segundo a imprensa espanhola, não terá envolvido qualquer acidente ou condução perigosa.

A condenação representa mais um problema judicial para o futebolista, que ainda aguarda julgamento num outro processo relacionado com a alegada difusão não autorizada de um vídeo de conteúdo sexual envolvendo uma menor.

Defesa do Real Madrid aguarda julgamento noutro processo

Raúl Asencio será julgado juntamente com outros três antigos jogadores da formação do Real Madrid — Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez e Andrés García — num processo que remonta a 2023.

Segundo a acusação provisória, o caso está relacionado com a alegada gravação e divulgação, sem consentimento, de vídeos de conteúdo sexual envolvendo uma jovem de 16 anos e uma mulher de 18.

De acordo com as informações divulgadas pela imprensa espanhola, Asencio não terá participado no ato sexual, mas é acusado de ter recebido e posteriormente difundido as imagens, alegadamente sabendo que estas tinham sido gravadas sem autorização e que uma das jovens era menor.

O Ministério Público espanhol pede para o jogador uma pena de dois anos e meio de prisão, além de uma multa e de uma indemnização.

Os outros três arguidos, que alegadamente participaram nos atos filmados, enfrentam pedidos de penas de prisão superiores.

O defesa do Real Madrid ainda não se estreou esta temporada, encontrando-se a recuperar de uma lesão.