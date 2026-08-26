João Palhinha é reforço do Benfica até 2030 por 14 milhões de euros

O médio internacional português, de 31 anos, deixa o Bayern Munique e regressa a Portugal para assinar por quatro épocas pelas 'águias'. O negócio inclui cinco milhões em variáveis, uma cláusula de 50 milhões e dita o reencontro do ex-Sporting com Marco Silva

O médio internacional português João Palhinha transferiu-se em definitivo do Bayern Munique para o Benfica, por 14 milhões de euros (ME), assinando um contrato até junho de 2030, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga de futebol.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Bayern Munique para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador João Palhinha, por um montante de 14 milhões de euros, ao qual poderá acrescer até um valor máximo de cinco milhões de euros pago em função de objetivos predefinidos”, informou a SAD das ‘águias’, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Benfica revela que o médio assinou um contrato de quatro épocas, até junho de 2030, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros.

O jogador, de 31 anos, está de regresso a Portugal quatro anos depois de ter trocado o Sporting pelos ingleses do Fulham, por 25 ME, tendo trabalhado nos londrinos precisamente com Marco Silva, técnico que vai reencontrar agora na Luz.

Palhinha tinha mais dois anos de ligação ao Bayern Munique, mas era público que não entrava nas contas dos bávaros, que em 2024 desembolsaram 51 ME para o resgatar ao Fulham. Contudo, na primeira época na Baviera foi titular apenas em 10 encontros e só recuperou a regularidade competitiva com o empréstimo ao Tottenham, em 2025/26, somando 45 partidas e sete golos.

O médio, que representou a seleção portuguesa nos Europeus de 2020 e 2024, e no Mundial de 2022, além de ter contribuído para a conquista da Liga das Nações de 2025, fez grande parte da formação no Alta de Lisboa e no Sacavenense, mudando-se, já em idade júnior, para o Sporting.

Após cedências a Moreirense e Belenenses, participou pontualmente em encontros da equipa principal dos ‘leões’, mas foi o empréstimo ao Sporting de Braga, em 2018/19 e 2019/20, que o catapultou para a titularidade no Sporting, pelo qual conquistou um título de campeão (2020/21), duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (2021).

Em 2022, deixou Lisboa para rumar ao Fulham, tendo sido aposta de Marco Silva em 79 encontros em duas temporadas, 75 dos quais como titular, a maioria na Premier League.

Palhinha é o sexto reforço do Benfica para a temporada 2026/27, depois de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski, Jhon Durán e Alessandro Circati.