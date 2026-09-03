Jaime Faria vence primeiro set a Alcaraz, mas despede-se do US Open

Jaime Faria foi eliminado na segunda ronda do US Open por Carlos Alcaraz, apesar de ter vencido o primeiro set. O tenista português perdeu por 4-6, 6-0, 6-3 e 6-2 e despede-se de Flushing Meadows com a melhor prestação da carreira

O tenista português Jaime Faria foi eliminado na segunda ronda do US Open pelo espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking mundial e detentor do título.

O português, 72.º do ranking ATP e último representante nacional ainda em prova no quadro de singulares, entrou de forma surpreendente no encontro e conseguiu vencer o primeiro set por 6-4.

Mas a reação de Alcaraz não tardou. O espanhol respondeu com um expressivo 6-0 no segundo parcial e confirmou depois a superioridade nos dois sets seguintes, vencendo por 6-3 e 6-2.

O encontro, disputado em Flushing Meadows, durou duas horas e 40 minutos e terminou com os parciais de 4-6, 6-0, 6-3 e 6-2, favoráveis ao espanhol.

Alcaraz impôs-se depois de um arranque surpreendente

Jaime Faria conseguiu criar dificuldades ao antigo número um mundial no início da partida, mas não conseguiu manter o mesmo nível ao longo do encontro.

O tenista português terminou o desafio com 38 erros não forçados e aproveitou duas das sete oportunidades de quebra de serviço de que dispôs.

Do outro lado, Alcaraz foi mais eficaz nos momentos decisivos, convertendo sete dos 12 'break points' que conseguiu criar.

O espanhol, atual campeão do US Open, segue agora para a ronda seguinte, onde vai defrontar o chinês Wu Yibing, 113.º do ranking mundial, que eliminou o australiano James Duckworth.

Melhor prestação de Jaime Faria no US Open

Apesar da eliminação, Jaime Faria deixa Nova Iorque com a melhor prestação da carreira no US Open.

Na edição de 2025, o tenista português tinha ficado pela primeira ronda. Desta vez, conseguiu ultrapassar o primeiro obstáculo e chegar à segunda ronda do último torneio do Grand Slam da temporada.

Aos 23 anos, o melhor resultado de Faria em torneios do Grand Slam continua a ser a presença na terceira ronda de Roland Garros, alcançada este ano.