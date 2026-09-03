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Jaime Faria vence primeiro set a Alcaraz, mas despede-se do US Open

Jaime Faria foi eliminado na segunda ronda do US Open por Carlos Alcaraz, apesar de ter vencido o primeiro set. O tenista português perdeu por 4-6, 6-0, 6-3 e 6-2 e despede-se de Flushing Meadows com a melhor prestação da carreira
Redação
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Jaime Faria vence primeiro set a Alcaraz, mas despede-se do US Open

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O tenista português Jaime Faria foi eliminado na segunda ronda do US Open pelo espanhol Carlos Alcaraz, número três do ranking mundial e detentor do título.

O português, 72.º do ranking ATP e último representante nacional ainda em prova no quadro de singulares, entrou de forma surpreendente no encontro e conseguiu vencer o primeiro set por 6-4.

Mas a reação de Alcaraz não tardou. O espanhol respondeu com um expressivo 6-0 no segundo parcial e confirmou depois a superioridade nos dois sets seguintes, vencendo por 6-3 e 6-2.

O encontro, disputado em Flushing Meadows, durou duas horas e 40 minutos e terminou com os parciais de 4-6, 6-0, 6-3 e 6-2, favoráveis ao espanhol.

Alcaraz impôs-se depois de um arranque surpreendente

Jaime Faria conseguiu criar dificuldades ao antigo número um mundial no início da partida, mas não conseguiu manter o mesmo nível ao longo do encontro.

O tenista português terminou o desafio com 38 erros não forçados e aproveitou duas das sete oportunidades de quebra de serviço de que dispôs.

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Do outro lado, Alcaraz foi mais eficaz nos momentos decisivos, convertendo sete dos 12 'break points' que conseguiu criar.

O espanhol, atual campeão do US Open, segue agora para a ronda seguinte, onde vai defrontar o chinês Wu Yibing, 113.º do ranking mundial, que eliminou o australiano James Duckworth.

Melhor prestação de Jaime Faria no US Open

Apesar da eliminação, Jaime Faria deixa Nova Iorque com a melhor prestação da carreira no US Open.

Na edição de 2025, o tenista português tinha ficado pela primeira ronda. Desta vez, conseguiu ultrapassar o primeiro obstáculo e chegar à segunda ronda do último torneio do Grand Slam da temporada.

Aos 23 anos, o melhor resultado de Faria em torneios do Grand Slam continua a ser a presença na terceira ronda de Roland Garros, alcançada este ano.

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