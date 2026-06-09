"Já estou em casa com a minha família": Christian Eriksen tranquiliza adeptos após incidente em jogo particular frente à Ucrânia

O médio dinamarquês garante estar a recuperar, estando agora focado em "passar tempo com a família, ir de férias e jogar futebol com os filhos".

O jogador internacional dinamarquês Christian Eriksen já teve alta hospitalar após ter caído novamente inanimado no relvado durante um jogo particular da seleção da Dinamarca frente à Ucrânia.

"Quero que todos saibam que estou bem e que já estou em casa com a minha família. Como devem imaginar, levar um choque do meu CDI [um pequeno dispositivo médico colocado sob a pele do peito, semelhante a um pacemaker] teve um grande impacto em mim e na minha família, mas quero garantir a todos que esta foi uma situação diferente da que aconteceu em 2021", escreveu numa publicação nas redes sociais, acrescentando que está bem e que "a recuperação já começou".

Recorde-se que o médio dinamarquês de 34 anos voltou a pregar um susto no mundo de futebol quando no domingo, num jogo em Odense, na Dinamarca, agarrou-se ao peito subitamente e caiu inanimado no relvado ao minuto 66. A equipa médica foi de imediato ao seu encontro e os seus colegas, bem como os adversários, colocaram-se à sua volta para o proteger, à semelhança do que aconteceu durante o Europeu 2020, no dia 12 de junho de 2021, quando Eriksen foi assistido em campo devido a uma paragem cardiorrespiratória.

"Para além de estar grato pelo apoio e assistência de todos os jogadores e da equipa médica em campo, estou também extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à sua experiência, o meu CDI fez exatamente o que foi concebido para fazer: proteger-me quando precisei", sublinha.

O médio dinamarquês garante estar a recuperar, estando agora focado em "passar tempo com a família, ir de férias e jogar futebol com os filhos".