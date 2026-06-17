Já é conhecido o onze de Portugal

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Portugal estreia-se esta quarta-feira no Mundial 2026 frente à RD Congo e Roberto Martínez já definiu o onze inicial para o primeiro jogo do Grupo K.
Cristiano Ronaldo lidera o ataque português, numa equipa onde também aparecem nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes. Do lado da RD Congo, Sébastien Desabre aposta em jogadores como Wan-Bissaka, Mbemba, Bakambu e Wissa.
Onze de Portugal
Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo
Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Rafael Leão e Gonçalo Guedes
Onze da RD Congo
Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku; Steve Kapuadi, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Cedric Bakambu e Yoane Wissa
Suplentes: Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Nathanael Mbuku, Theo Bongonda, Noah Sadiki, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Brian Cipenga, Gael Kakuta, Meschack Elia, Fiston Mayele e Simon Banza