Já é conhecido o onze de Portugal

Roberto Martínez já escolheu a equipa para o primeiro jogo da seleção portuguesa no torneio. Portugal entra em campo esta quarta-feira, às 18 horas, em Houston

Portugal estreia-se esta quarta-feira no Mundial 2026 frente à RD Congo e Roberto Martínez já definiu o onze inicial para o primeiro jogo do Grupo K.

Cristiano Ronaldo lidera o ataque português, numa equipa onde também aparecem nomes como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes. Do lado da RD Congo, Sébastien Desabre aposta em jogadores como Wan-Bissaka, Mbemba, Bakambu e Wissa.

Onze de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo

Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, Rúben Dias, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, Samu Costa, Matheus Nunes, Rúben Neves, Gonçalo Ramos, João Félix, Francisco Trincão, Rafael Leão e Gonçalo Guedes

Onze da RD Congo

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku; Steve Kapuadi, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy e Edo Kayembe; Cedric Bakambu e Yoane Wissa

Suplentes: Timothy Fayulu, Matthieu Epolo, Dylan Batubinsika, Joris Kayembe, Gedeon Kalulu, Nathanael Mbuku, Theo Bongonda, Noah Sadiki, Aaron Tshibola, Charles Pickel, Brian Cipenga, Gael Kakuta, Meschack Elia, Fiston Mayele e Simon Banza