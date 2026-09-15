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"Isto já não é futebol". Depois da revolta de Neves e da reação de Ronaldo, Liga Saudita garante consequências para adeptos que entoaram o nome de Diogo Jota

Os adeptos da equipa adversária, que jogava em casa, decidiram utilizar uma das fragilidades do português para o provocar: a morte do seu melhor amigo.
Redação
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"Isto já não é futebol". Depois da revolta de Neves e da reação de Ronaldo, Liga Saudita garante consequências para adeptos que entoaram o nome de Diogo Jota
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Há momentos nos jogos que fogem ao futebol e causam um alvoroço fora das quatro linhas. Foi o que aconteceu na goleada do Al Hilal, equipa do português Rúben Neves, contra o Al Taawoun, por 6 golos a 0. 

Os adeptos da equipa adversária, que jogava em casa, decidiram utilizar uma das fragilidades do português para o provocar: a morte do seu melhor amigo. Quando este se preparava para marcar um livre, os adeptos decidiram entoar o nome de Diogo Jota.

Rúben Neves não perdoou a ação dos sauditas, mostrando-se revoltado no final do jogo. “Espero que não vão rezar depois do que fizeram”, afirmou aos jornalistas.

A Federação e a Liga Saudita de futebol já reagiram ao episódio, condenado os atos dos adeptos. "A Federação Saudita de Futebol (SAFF) e a Liga Profissional Saudita (SPL) condenam a conduta inaceitável de alguns adeptos presentes durante o jogo da Liga saudita entre o Al Taawon e o Al Hilal, que é incompatível com os valores do futebol saudita e os princípios do espírito desportivo", pode ler-se no comunicado, onde acrescentam que "a SAFF e a SPL salientam que explorar tragédias pessoais com o objetivo de insultar ou provocar constitui um comportamento inaceitável que não tem lugar no futebol saudita".

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No comunicado, indicam ainda que as ações “foram identificadas”, e serão tomadas “as medidas necessárias, de acordo com os regulamentos e procedimentos aplicáveis”. “O resultado será anunciado após a conclusão do processo”, indicam.

A ação foi amplamente reprovada nas redes sociais, com Cristiano Ronaldo a defender o compatriota: "Isto já não é futebol, e tem de haver limites", escreveu CR7.

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