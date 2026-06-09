Irão contesta decisão dos Estados Unidos sobre bilhetes para adeptos iranianos no Mundial. FIFA chamada a intervir

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A Federação Iraniana de Futebol (FFI) acusou os Estados Unidos de terem revogado a atribuição de bilhetes destinados aos adeptos iranianos para os jogos do Irão no Mundial, alegando uma medida que considera “lamentável” e "contrária ao espírito da competição".
"A menos de três dias do início do Mundial2026, é lamentável que, numa continuação de uma série de decisões e ações de pessoas fora dos agentes desportivos habituais por parte do país anfitrião, os Estados Unidos tenham desta vez tentado impedir a presença de adeptos iranianos no estádio que acolhe os três jogos da fase de grupos", lê-se em comunicado.
Apesar de as normas da FIFA estipularem que cada seleção tem direito a cerca de 8% da lotação dos estádios, a federação iraniana foi notificada de que já não poderá vender essa quota de bilhetes aos adeptos do país.
Federação iraniana fala em violação de regras
A Federação Iraniana de Futebol (FFI) refere que já tinha iniciado o processo de venda de bilhetes através do seu site oficial, quando terá sido informada da revogação da quota atribuída.
O organismo iraniano considera que a decisão impede “qualquer possibilidade” de disponibilizar entradas aos seus adeptos para os jogos da fase de grupos, disputados em solo norte-americano.
A federação sublinha ainda que esta decisão contraria os princípios de igualdade entre seleções e pede a intervenção da FIFA para clarificar a situação.
FIFA ainda sem reação oficial
Até ao momento, a FIFA ainda não confirmou nem comentou oficialmente a alegada revogação dos bilhetes destinados aos adeptos iranianos.
Jogos do Irão e contexto do Mundial
O Irão está colocado no Grupo G, defrontando a Nova Zelândia (15 de junho) e a Bélgica (21) em Los Angeles, e o Egito (26) em Seattle.
Contudo, a seleção iraniana tem enfrentado várias dificuldades logísticas relacionadas com vistos e deslocações, num contexto de tensões diplomáticas entre Teerão e Washington, iniciadas a 28 de fevereiro, que para além de afetar a economia global, têm afetado aspetos da preparação para o Mundial.