Presidente da FIFA acusado de esconder preferência pela Argentina após declaração polémica

Infantino referia-se ao “sofrimento” no jogo em que, embora as probabilidades apontassem para uma vitória clara da Argentina, a seleção de Messi necessitou de ir a prolongamento para vencer Cabo Verde por 3-2.

O presidente da FIFA tem estado com os holofotes apontados para si durante o Mundial 2026. Entre a polémica com a quantidade de voos que Gianni Infantino tem feito para estar presente em vários jogos da competição (que se realizam em diferentes cidades e países), até à teoria da conspiração de que seria “omnipresente”, aparecendo em dois jogos diferentes ao mesmo tempo, o responsável suíço e italiano defronta agora uma nova controvérsia.

À saída do estádio em Miami, onde a Argentina venceu Cabo Verde e se apurou para os oitavos de final do campeonato do mundo, o presidente da FIFA, em declarações à emissora argentina DSports, deu a entender ter “sofrido” pela Argentina.

Inicialmente pareceu querer a vitória dos argentinos, mas rapidamente corrigiu para sublinhar a neutralidade com que vê os jogos. “Obrigada a toda a Argentina e felicidades porque esta noite, o coração… até para os neutros, que estávamos pelos dois…”, afirmou. A hesitação gerou comentários nas redes sociais, com muitos adeptos a considerarem que a declaração foi uma forma de disfarçar a preferência pela Argentina.

Infantino referia-se ao “sofrimento” no jogo em que, embora as probabilidades apontassem para uma vitória clara da Argentina, a seleção de Messi necessitou de ir a prolongamento para vencer Cabo Verde por 3-2.