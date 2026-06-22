Harry Maguire surpreende tudo e todos ao vender cromos da Panini numa banca em Nova Iorque

O jogador revelou que Thomas Tuchel, selecionador inglês, o informou de que ficaria fora da lista de convocados para o Mundial 2026 através de uma videochamada.

A corrida aos cromos chegou a todo o lado e Nova Iorque não foi diferente. Mas ninguém estava de chegar a um quiosque e ter um jogador mundialmente conhecido a vender cromos.

Foi essa a reação de várias pessoas que gravaram Harry Maguire, jogador do Manchester United, a vender cadernetas e cromos da Panini numa carrinha de venda ambulante na cidade que nunca dorme. Recorde-se que Harry Maguire não foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa do Campeonato do Mundo de 2026.

Os vídeos do futebolista circulam nas redes sociais, com vários turistas a reconhecê-lo: de boné e num balcão improvisado a conviver com quem se aproximava e o reconhecia.

Recorde-se que, em entrevista ao The Rest is Football World Cup, o jogador que esteve sob orientação de Rúben Amorim, revelou que Thomas Tuchel, selecionador inglês, o informou de que ficaria fora da lista de convocados para o Mundial 2026 através de uma videochamada.