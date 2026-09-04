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Haja dinheiro e os jogadores aparecem

FC Porto e Benfica a contratar e Sporting a emprestar. Foram assim as últimas horas do mercado de verão, que encerra hoje em Portugal. A luta pelo título justifica todos os esforços.
João Sena
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Haja dinheiro e os jogadores aparecem
FC Porto

Levanta a mão para agradecer aos carros na passadeira? A psicologia explica o que esse gesto revela sobre si

Na maioria dos países europeus a janela de transferências fechou dia 1 de setembro, Portugal quis ser diferente e prolongou esse período até às 23h59 de hoje. FC Porto e Benfica reforçaram os plantéis, o Sporting emprestou dois jogadores importantes. O tempo passa rápido e, em maio, veremos quem fez os melhores negócios. O FC Porto contratou por 11 milhões de euros o avançado Gabriel Mec (ex-Grémio) e recebeu por empréstimo do Milan o avançado Santiago Giménez, com opção de compra por 18 milhões de euros. O defesa esquerdo João Souza vem por empréstimo do Tottenham. O Benfica reforçou-se com o defesa esquerdo El Karouani, que vem por empréstimo do Al Qadisiyah e com opção de compra de 10 milhões de euros. O mesmo se passa com o médio ofensivo Claudio Echeverri, que foi emprestado pelo Manchester City. O acordo contempla a opção de compra. Em contrapartida, Richard Ríos vai reforçar o Al Ittihad e o Benfica recebe três milhões de euros pelo empréstimo, sem opção de compra. O Sporting cedeu Pote à Fiorentina e vai receber 2,5 milhões de euros pelo empréstimo. O clube italiano fica com a obrigatoriedade de comprar o jogador por 22,5 milhões de euros mediante a concretização de determinados objetivos. Daniel Bragança vai jogar no Torino por empréstimo, com opção de compra de quatro milhões de euros.

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