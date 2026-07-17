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Haaland já inspira uma nova geração: centenas de recém-nascidos receberam o nome do avançado desde o início do Mundial

Haaland foi a figura emblemática da campanha norueguesa durante o Mundial 2026, que ganhou destaque pela “remada viking” que fechava todos os jogos da seleção. 
Redação
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Cortada de madrugada e num fim de semana. Câmara de Lisboa não perdoa abate de pinheiro quase centenário

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O fenómeno Haaland conquistou o Mundial dentro e fora de campo. O que não se esperava é que tivesse até impacto nos bebés que nascem este ano. 

O nome do atacante norueguês tem percorrido mundo e chegou ao perú, onde influenciou muitos pais na hora de escolherem o nome dos filhos. De acordo com os dados do Registo Nacional de Identificação e Estado Civil do Perú, divulgados pela AFP, 468 peruanos foram registados com o sobrenome de Haaland desde o início da competição. O país vai mais além, com 91 recém-nascidos com os exatos dois nomes do norueguês: Erling Haaland.

Haaland foi a figura emblemática da campanha norueguesa durante o Mundial 2026, que ganhou destaque pela “remada viking” que fechava todos os jogos da seleção. 

Procura por camisolas de Haaland aumenta drasticamente

A agência Reuters já tinha indicado anteriormente que a procura por camisolas do atacante do Manchester City tem aumento de forma drástica, sobretudo diante do público feminino.

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