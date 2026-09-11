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Há nomes que não cabem num onze: Jogador português baralhou o grafismo da televisão inglesa

Quantos nomes são precisos para fazer um jogador de futebol? No caso de António Silva, são seis. Em Inglaterra decidiram usá-los todos e descobriram que o espaço reservado no onze não chegava para tanto.
Redação
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Infarmed alerta para risco em medicamento usado por milhares de doentes em Portugal

António Silva é António Silva para praticamente toda a gente. Mas o internacional português tem um nome completo à altura de outros desafios: António João Pereira Albuquerque Tavares da Silva.

A Sky Sports descobriu-o antes do encontro entre Bournemouth e Lincoln, para a Taça da Liga Inglesa, quando decidiu apresentar o antigo jogador do Benfica no grafismo do onze inicial sem deixar nenhum dos seis nomes de fora.

E foi aí que começaram os problemas.

O espaço reservado a cada jogador não estava preparado para António João Pereira Albuquerque Tavares da Silva. O nome atravessou o grafismo e acabou por invadir a imagem do campo onde aparecia a disposição da equipa.

antoniosilva

Afinal, quantos nomes são precisos para fazer um jogador de futebol? Para jogar, talvez dois fossem suficientes.

António Silva deixou o Benfica este verão para reforçar o Bournemouth por 25 milhões de euros, num negócio que pode chegar aos 30 milhões através de mais cinco milhões em bónus.

Em relação ao que se passou em campo, o defesa-central foi titular, cumpriu 82 minutos e ajudou o Bournemouth a vencer o Lincoln, do Championship, por 4-0.

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Para a próxima transmissão, há uma solução que ocupa bastante menos espaço: António Silva.

antoniosilva.instagram

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Futebol
António Silva
António João Pereira Albuquerque Tavares da Silva
Grafismo

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