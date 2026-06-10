Guia do Mundial para quem não percebe nada de futebol: tudo o que precisa de saber, mas que pode não ter coragem para perguntar

O maior Mundial de sempre está prestes a arrancar, mas nem toda a gente acompanha futebol ao detalhe. Se é esse o seu caso, este guia reúne as respostas às perguntas mais simples — e mais comuns — sobre a competição, para que possa perceber tudo o que vai acontecer sem complicações.

Um dos momentos mais aguardados do ano está aí à porta: o Mundial 2026 de futebol arranca esta quinta-feira, dia 11 de junho, para mais de um mês de jogos que reúnem povos por todo o mundo.

Mas nem toda a gente é especialista em futebol, e muitos gostam até de apenas acompanhar este tipo de competições. Se se identifica com isso, este guia responde às perguntas que talvez não faça, mas que gostava de saber a resposta.

Em que datas acontece o Mundial?

A competição arranca esta quinta-feira, dia 11 de junho, com a cerimónia de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México. O jogo de abertura coloca frente a frente as seleções do México e da África do Sul.

A final irá acontecer no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey, a cerca de 16 km de Nova Iorque. Este jogo está marcado para as 15h00 locais (20h00 em Lisboa).

Destaques desta edição

Talvez já se tenha perguntado o porquê da loucura com esta edição, sobretudo relacionada com a caderneta que, este ano, tem 980 cromos para colar.

E isso tem um motivo: esta é a maior edição do mundial de sempre, com 48 seleções a competir pelo troféu, 12 grupos e 104 jogos no total.

Outro motivo pode também estar relacionado com este ser o último mundial de duas lendas do futebol: Cristiano Ronaldo, de 41 anos, a competir pela seleção portuguesa, e Lionel Messi, de 38 anos, a competir pela seleção argentina.

Onde vão acontecer os jogos?

A competição vai acontecer em 16 estádios, espalhados pelos Estados Unidos, que regressam como anfitriões desde 1994, Canadá, estreante como organizador de um Mundial masculino e México, que acolheu os Mundiais de 1970 e 1986. É também o primeiro mundial organizado por três países.

Os Estados Unidos vão receber 78 dos 104 jogos, enquanto o México e o Canadá recebem apenas 13 cada. Nos EUA, vão disputar-se duas meias-finais e a final.

Os 104 jogos dividem-se entre 11 estádios nos EUA, três no México e dois no Canadá.

A fase de grupos - como funciona?

O sorteio da fase de grupos dividiu as 48 seleções por 12 grupos:

Grupo A: México, Chéquia, República da Coreia, África do Sul

Grupo B: Canadá, Suíça, Bósnia-Herzegovina, Catar

Grupo C: Brasil, Marrocos, Escócia, Haiti

Grupo D: Estados Unidos, Turquia, Paraguai, Austrália

Grupo E: Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Curaçau

Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia, Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irão, Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Uruguai, Arábia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: França, Noruega, Senegal, Iraque

Grupo J: Argentina, Áustria, Argélia, Jordânia

Grupo K: Portugal, Colômbia, RD Congo, Uzbequistão

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá

Todas as seleções do mesmo grupo competem entre si, o que dá um total de três jogos para cada seleção.

A pontuação é a mesma de sempre: em caso de vitória, a seleção ganha três pontos; em caso de empate, 1 ponto; e, em caso de derrota, não soma pontos.

Os dois primeiros classificados de cada grupo após os primeiros jogos avançam para a fase eliminar, juntamente com os oito melhores terceiros classificados, totalizando 32 seleções na fase seguinte - os "16 avos de final", que antecede os oitavos devido ao elevado número de seleções.

Em caso de empate entre os terceiros melhores classificados, os critérios mantém-se os mesmos que em competições anteriores, com os pontos e diferença de golos a serem critérios fundamentais.

O formato de "eliminatória" mantém-se até ao final da competição, com a mesma lógica de sempre: não podem haver empates. Caso isso aconteça até ao final do tempo regulamentar, as duas seleções defrontam-se durante mais 30 minutos, divididos em dois blocos de 15 minutos. Se, ainda assim, não existir vitória, recorre-se aos pénaltis.

Calendário de fases

A fase de grupos termina no dia 27 de junho. Depois disso, o calendário fica assim:

16 avos de final: 28 de junho a 3 de julho

Oitavos de final: 4 a 7 de julho

Quartos de final: 9 a 11 de julho

Meias-finais: 14 e 15 de julho

Disputa pelo 3.º lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho de 2026

Portugal no Mundial

Como referido acima, Portugal está no grupo K, pronto a jogar com a República Democrática do Congo já no dia 17 de junho, a sua estreia. Depois tem ainda jogos com o Uzbequistão no dia 23, e com a Colômbia no dia 28 de junho.

Os jogos vão realizar-se no NRG Stadium, em Houston e no Hard Rock Stadium, em Miami.

Portugal é o favorito a vencer dentro do seu grupo, destacando-se a qualidade individual dos jogadores, a experiência internacional da equipa e o estatuto competitivo da seleção que já deu cartas em competições internacionais.

A Colômbia surge também como forte adversária no grupo.

A posição como vencedor do grupo, o resultado final dos jogos e os totais de golos podem influenciar as fases seguintes, pelo que os jogos da fase de grupos são extremamente importantes, mesmo que pareçam "menos competitivos".

Onde assistir aos jogos da seleção nacional?

Poderá assistir aos jogos de Portugal no Mundial 2026 em canal aberto, numa parceria inédia entre a RTP, a SIC e a TVI. Vão ser transmitidos 20 jogos da competição, incluindo todos os da seleção nacional. Os jogos de Portugal vão também passar na SportTV e na LiveModeTV.

Quais as seleções favoritas à vitória?

Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Argentina são as seleções com maior probabilidade de vencer de acordo com as apostas até ao momento. Portugal surge logo atrás deste grupo de favoritos.

Quais são as polémicas com esta edição do mundial?

Uma das primeiras polémicas relacionadas com o Mundial 2026 teve a ver com as condições climatéricas nas cidades onde se vão disputar os jogos. Especialistas escreveram uma carta aberta à FIFA, onde alertam para as medidas que devem ser tomadas contra o calor extremo na competição, que pode prejudicar seriamente a saúde dos jogadores e adeptos.

O alerta estima que as temperaturas em 14 dos 16 estádios onde estão marcados jogos podem ultrapassar "níveis perigosos", aconselhando o adiamento de jogos em que a medida de calor padrão para desporto esteja acima dos 28.ºC, pausas mais longas do que os três minutos definidos em cada metade dos jogos para resfriamento, sugerindo seis minutos, melhorias nas instalações de resfriamento para jogadores e atualizações regulares baseadas nas últimas evidências científicas.

Mais recentemente, uma atualização das medidas do órgão que tutela o futebol sobre o que pode ou não entrar nos estádios gerou um novo debate: a FIFA anunciou que os adeptos que irão assistir aos jogos do Mundial 2026 não poderão levar garrafas de água reutilizáveis.

Esta medida estende-se aos 16 estádios onde vão ser realizados os jogos e vem contrariar as indicações inicias que permitiam que os adeptos levassem garrafas transparentes e reutilizáveis com capacidade de até um litro.