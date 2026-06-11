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Grupo de amigos transforma tema de António Variações em hino para a Seleção Nacional

O que começou numa simples brincadeira entre amigos acabou por transformar-se num dos vídeos mais partilhados nos últimos dias.
Redação
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Grupo de amigos transforma tema de António Variações em hino para a Seleção Nacional

Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

O que começou numa simples brincadeira entre amigos acabou por transformar-se num dos vídeos mais partilhados entre os adeptos da Seleção Nacional nos últimos dias.

Um grupo de jovens portugueses adaptou a icónica "Canção de Engate", de António Variações, e criou uma versão dedicada à Seleção para o Mundial 2026.

Inicialmente o vídeo foi publicado na rede social X, mas a pedido de várias pessoas, os Homens do Barco, como se apresentam na redes sociais, publicaram a versão completa que já conta com mais de 20 mil gostos e centenas de partilhas.

O resultado rapidamente conquistou milhares de internautas e até marcas de renome reagiram ao vídeo nas redes sociais, como a SuperBock que questionou "É este o novo hino, não é?", e algumas figuras públicas como Diogo Piçarra.

E como não faltaram pedidos para que a música fosse gravada em estúdio e disponibilizada de forma profissional, o grupo acabou por dar esse passo, partilhando nas redes sociais um vídeo onde surgem já em contexto de gravação, alimentando ainda mais a curiosidade em torno da versão completa do tema.

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No vídeo, divulgado no TikTok, multiplicam-se os comentários a elogiar a iniciativa. "Preciso disto no Spotify."; "Feito histórico"; "Vem Portugal, a taça é nossa.", escrevem vários utilizadores da rede social.

O fenómeno acabou também por sair do digital e chegar às ruas. Durante as celebrações dos Santos Populares, na zona da Vila Berta, em Lisboa, a canção foi entoada por uma multidão de pessoas, num momento espontâneo que acabou por ser partilhado, reforçando ainda mais o impacto da adaptação.

O ambiente vivido na vila lisboeta tornou-se um dos exemplos mais claros da forma como a música ultrapassou o círculo inicial dos autores, transformando-se numa espécie de cântico informal entre adeptos da Seleção.

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