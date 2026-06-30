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Gonçalo Ramos deixa PSG e ruma a Itália até 2031. Vai juntar-se ao AC Milan, atual clube de Rúben Amorim

O avançado chegou a Paris para jogar com a camisola do Paris Saint-Germain em 2023, deixando para trás a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica.
Redação
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Gonçalo Ramos deixa PSG e ruma a Itália até 2031. Vai juntar-se ao AC Milan, atual clube de Rúben Amorim
@goncaloramos88

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É oficial: Gonçalo Ramos vai deixar Paris e rumar a Itália como o novo reforço do AC Milan, atual clube de Rúben Amorim.

De acordo com a informação avançada pelo Maisfutebol, Gonçalo Ramos, atualmente a representar a seleção nacional no Mundial 2026, assinou contrato até 2031. O anúncio foi feito pelo clube italiano, acompanhado pela descriçãpo "Dispensa apresentações".

O avançado chegou a Paris para jogar com a camisola do Paris Saint-Germain em 2023, deixando para trás a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica.

Com a camisola parisiense vestida, conquistou inúmeros títulos: três campeonatos, duas Taças de França, três Supertaças, duas Ligas dos Campeões, uma Supertaça Europeia e uma Taça Intercontinental. Marcou 45 golos em 131 partidas.

Temas

Gonçalo Ramos
AC Milan
Transferência Gonçalo Ramos
Gonçalo Ramos Seleção Nacional
PSG

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