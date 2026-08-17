Futebolista Yael Trepy de 20 anos em estado grave após quase se afogar em Itália

O jovem futebolista estará em coma induzido devido à grande quantidade de água que ingeriu.

O futebolista francês Yael Trepy está internado em estado grave na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santíssima Anunciada, em Sassari, Itália, onde representa o Cagliari. O internamento ocorreu na sequência de um “quase” afogamento no passado domingo.

A informação foi avançada pelo clube, em comunicado. "Neste momento, todos no Cagliari Calcio pensam em Yael e na sua família", pode ler-se. Segundo o Cagliari, o jovem de 20 anos está a receber assistência médica. A equipa estará em “contacto constante com equipa médica e com a família do jogador”, pedindo privacidade neste momento.

Embora não seja revelado o motivo do internamento no comunicado, a imprensa italiana dá conta de que tudo terá acontecido em Porto Cervo, durante dois dias de folga do futebol. O avançado francês passou por um quase afogamento numa piscina, tendo sido rapidamente assistido.

Estará em coma induzido devido à grande quantidade de água que ingeriu.