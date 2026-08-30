Futebol: uma casa real

O Real Madrid é, pelo terceiro ano consecutivo, o clube mais valioso do mundo, seguido pelo Barcelona. Depois de vencer o Mundial 2026, a Espanha domina o futebol também na área económica. Sporting, Benfica e FC Porto estão entre os 25 mais valiosos no ranking Football 50.

A temporada 2026/27 começa com indicadores bastante interessantes sobre o poder de fogo dos grandes clubes europeus e a competitividade de cada liga. Pelo terceiro ano consecutivo, o Real Madrid é a equipa com maior valor económico e a marca de futebol mais forte a nível mundial. De acordo com o relatório Football 50 2026, da consultora britânica Brand Finance, o Real Madrid está avaliado em quase 2,4 mil milhões de euros, o Barcelona mantém a segunda posição, com um valor próximo dos 2 mil milhões de euros. O bicampeão europeu PSG ocupa a quinta posição, com um valor de 1,5 mil milhões de euros, e o Chelsea, campeão do mundo de clubes, aparece apenas na nona posição, com 955 milhões de euros.

Este estudo mostra que o valor comercial do futebol continua a crescer e que os 50 clubes com maior valor de mercado representam 23,9 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 220 % face a 2012, ano em que foi realizado o primeiro relatório. De notar que os dez melhores clubes representam 14,9 mil milhões de euros, ou seja, mais de 60% do valor total do ranking. O valor empresarial agregado dos 50 clubes é de 79,7 mil milhões de euros.

O documento mostra também que a diferença entre a elite do futebol e os outros aumentou. Os principais clubes não são apenas organizações desportivas, são ativos comerciais com um valor de marca verdadeiramente global, que rivaliza e, em alguns casos, ultrapassa as grandes equipas de outros desportos, nomeadamente nos Estados Unidos.

A Brand Finance divulgou também os clubes com o maior valor económico por região do mundo. O Flamengo é o mais valioso na América do Sul, o Inter Miami lidera na América do Norte, o Al Hilal no Médio Oriente e o Kashima Antlers na Ásia.

Real Madrid domina

O Real Madrid não é só o clube com mais títulos europeus (15) é também, como vimos, o clube mais valioso a nível mundial, alcançando 2,4 milhões de euros (+ 25%). Esta distinção obtida pelo terceiro ano consecutivo reflete uma excelência sustentada.

O valor apurado é impulsionado pela renovação do Estádio Santiago Bernabéu, pelo aumento das receitas comerciais provenientes dos dias de jogo, da hospitalidade, do museu e do turismo - registou 1,2 mil milhões de euros de receitas na época de 2025/26 - mas também pelo seu alcance internacional, a sua história, a presença de jogadores de referência e por ter uma das maiores bases de adeptos a nível mundial. Tudo isto ultrapassa o facto de não ter conquistado qualquer troféu pelo segundo ano consecutivo.

O Barcelona aparece na segunda posição com quase 2,0 mil milhões de euros (+15%). A equipa catalã consegue este registo após conquistar dois títulos consecutivos e a Supertaça espanhola, mas também pelo aumento das receitas de patrocínio e merchandising na sequência do regresso ao Estádio Camp Nou, após mais de dois anos de ausência.

Os sucessos desportivos do Arsenal - foi campeão inglês e vice-campeão europeu -, aliados a uma estratégia inteligente de construção da marca, deram um impulso comercial sem precedentes. A renovação dos contratos de patrocínio das camisolas e do estádio fizeram disparar as receitas comerciais. O clube londrino tem um valor de 1,53 mil milhões de euros e teve a maior subida (+ 28%) entre os cinco grandes.

Os clubes alemães reforçam a sua posição, com o Bayern Munique a subir para o quatro lugar e o Borussia Dortmund a entrar no top 10 pela primeira vez numa década. A equipa de Munique tem um valor de 1,51 mil milhões de euros (+25%) e subiu duas posições após mais um ano financeiro recorde. O Bayern fez o pleno ao conquistar o campeonato, a taça e a Supertaça da Alemanha e isso levou ao aumento das receitas de direitos de televisão, comerciais e bilhética.

O valor do Paris Saint-Germain (PSG) subiu para 1,50 milhões de euros (+10%). Apesar dos êxitos desportivos - foi bicampeão europeu, conquistou a Supertaça Europeia, a Taça Intercontinental e o campeonato francês - manteve o quinto lugar no ranking Football 50. A marca PSG é ganhadora em campo, mas falta-lhe implantação mundial e sai penalizada pela fraca competitividade da liga francesa.

A força de um clube

Os grandes clubes de futebol criam fortes ligações emocionais com os adeptos, ao mesmo tempo que criam laços comerciais e ganham o seu reconhecimento e confiança. A segunda componente deste relatório mede o índice de força da marca (Brand Strength Index) e verificamos que os clubes de futebol estão ao nível das marcas mais fortes do mundo. Foram avaliados 281 clubes, mas não foi divulgada a dimensão da amostra, os mercados abrangidos e a data do estudo, pelo que os resultados são apenas perceções declaradas.

Também aqui, o Real Madrid lidera, com 95,8/100 pontos, sendo o primeiro em reputação (67%), adeptos apaixonados (64%), jogadores estrela (62%) e estilo de futebol emocionante (58%). É o quinto ano consecutivo que a equipa agora treinada por José Mourinho consegue esta distinção. O Barcelona surge em segundo lugar com 95,4 pontos, alcançando perceções positivas no que diz respeito à tradição, base de adeptos, estádio, gestão e talento dos jogadores. Nesta avaliação, o Bayern Munique aparece no terceiro lugar, com 94 pontos. Isso deve-se à apreciação dos adeptos, tradição, prestígio e futebol emocionante.

A Premier League demonstra, mais uma vez, o seu enorme poder comercial. Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United e Chelsea figuram entre as dez marcas mais valiosas. Apesar disso, o relatório revela também uma quebra nas perceções sobre este campeonato, com uma descida na reputação (- 6%), no património (-8%) e prestígio (-6%), ainda assim continua a ser o campeonato com maior acompanhamento global, seguido pelo campeonato espanhol, que beneficia grandemente da projeção internacional de Real Madrid e Barcelona.

CLUBES MAIS VALIOSOS

1.º Real Madrid - 2,398 M

2.º Barcelona - 1,975 M

3.º Arsenal - 1,536 M

4.º Bayern Munique - 1,515M

5.º PSG - 1,504 M

6.º Manchester City -1,481 M

7.º Liverpool -1,469 M

8.º Manchester United - 1,438 M

9.º Chelsea - 955 M

10.º Borussia Dortmund - 664 M

19.º Sporting - 250 M

22.º Benfica - 219 M

25.º FC Porto - 192 M

(milhões de euros)

LIGAS MAIS VALIOSAS

1.º Inglaterra - 41,6%

2.º Espanha - 23,0%

3.º Alemanha - 15,1%

4.º Itália - 8,3%

5.º França - 6,8%

6.º Portugal - 2,8%