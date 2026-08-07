Futebol: alta pressão

O campeonato nacional da primeira divisão começa este fim semana, com a arbitragem no olho do furacão.O FC Porto aposta na estabilidade para renovar o título perante um Sporting profundamente renovado e um Benfica reforçado. Vai ser uma época escaldante!

Estoril e Famalicão dão, hoje, o pontapé de saída para a temporada 2026/27, que termina a 16 de maio de 2027, depois de disputadas 34 jornadas. Para trás fica uma longa história e feitos marcantes. Nas 93 edições anteriores, foram realizados 20.978 jogos e marcados 59.539 golos (2,8 golos/jogo). Benfica, FC Porto e Sporting conquistaram 91 dos 93 campeonatos realizados (de 1934 até 2026), as exceções foram os Belenenses (1945/46) e o Boavista (2000/01). O domínio dos chamados três grandes é tão evidente que dividiram entre si o pódio do futebol nacional em 55 edições! Em termos absolutos, o Benfica é o mais vitorioso, com 38 títulos, seguido pelo FC Porto, com 31 vitórias, e o Sporting, com 21 títulos nacionais.

As primeiras sete jornadas são, no plano teórico, favoráveis aos três grandes, com o FC Porto e Sporting a jogarem quatro vezes em casa. Os campeões nacionais recebem o Benfica à 7.ª jornada, ao passo que os encarnados jogam três vezes no seu ambiente, uma delas à porta fechada. O primeiro jogo dos encarnados no campeonato, com o Académico de Viseu, vai ser disputado sem adeptos nas bancadas, na sequência da decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto de interditar o Estádio da Luz por um jogo devido ao uso de artefactos pirotécnicos em cinco jogos na época 2022/23. A equipa de Viseu regressa ao principal escalão do futebol português passados 37 anos. Porém, não é o regresso desejado, uma vez que os seus adeptos também estão impossibilidades de apoiar a equipa por maus comportamentos alheios.

De referir que o campeonato vai ter duas longas paragens até final do ano civil. A primeira acontece entre a 7.ª e a 8.ª jornada (de 21 de setembro e 10 de outubro) para jogos de apuramento de Portugal para a Liga das Nações, a segunda tem lugar entre a 11.ª e a 12.ª jornada (de 9 a 28 de novembro) para jogos da Liga das Nações e quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os mesmos de sempre

A pré-temporada foi compacta, concentrada em poucas semanas devido ao Mundial das Américas e com muitos jogos de preparação, onde os resultados têm uma importância secundária. Realizar uma boa pré-época pode fazer a diferença entre um título de campeão e um ano dececionante.

Uma vez mais, o campeão nacional FC Porto, o vice-campeão Sporting e o terceiro classificado Benfica os grandes favoritos. Do Braga, espera-se sempre uma boa época, mas com os três grandes em forma dificilmente chega ao título. E é fácil perceber porquê. Segundo o Transfermarkt, o plantel azul e branco está avaliado em 467,1 milhões de euros, seguido pelo Sporting com 446,7 milhões, a equipa do Benfica está avaliada em 385,5 milhões e o Braga tem um valor de mercado de 155,4 milhões.

O FC Porto teve um defeso tranquilo e foi o mais poupado no mercado de verão, com apenas 23 milhões de euros em contratações, o Benfica chegou aos 53,2 milhões e o Sporting gastou 101,2 milhões a reforçar o plantel. O mercado de transferências continua a todo o vapor e pode haver surpresas até ao início de setembro.

O Sporting é também o clube com a média de idades mais baixa entre as equipas que lutam pelo título, com 24,4 anos, seguido de perto pelo Benfica, com 24,6 anos, e FC Porto, com uma média de 25,6 anos.

A equipa treinada por Francesco Farioli aposta na estabilidade para renovar o título conquistado o ano passado com mérito. Manteve a estrutura técnica, não perdeu jogadores nucleares e não tem a pressão de ser campeã. Tudo isso pode contribuir para um começo de época forte, que permita ganhar vantagem pontual sobre os rivais, nomeadamente sobre o Benfica, o primeiro a visitar o Estádio do Dragão. A vitória na Supertaça (1-0) sobre o Torreense não impressionou, mas deu confiança, e é sempre melhor trabalhar sobre vitórias do que sobre derrotas. O objetivo principal é o bicampeonato, mas o FC Porto tem ambições de ir o mais longe possível na Liga dos Campeões e vencer a Taça de Portugal e a Taça da Liga. O técnico italiano conta com o plantel que festejou o título em maio passado, e foi reforçado com o regresso do avançado André Silva (ex-Elche), do médio Inbeom Hwang (ex-Feyenoord) e do guarda-redes João Afonso (ex-Santa Clara). No entanto, não está livre de perder jogadores, nomeadamente o guarda-redes e capitão Diogo Costa. Caso isso aconteça, a equipa perde a sua referência.

Rui Borges tem a árdua tarefa de reconstruir a equipa vice-campeã, após a saída de jogadores fundamentais. Foi o esvaziar do projeto criado por Ruben Amorim quando chegou ao clube, em 2020. O Sporting perdeu jogadores na defesa, no meio-campo e no ataque, só escapou a baliza, mas esteve muito ativo nas contratações. Entraram os médios Rodrigo Zalazar (ex-Braga), Issa Doumbia (ex-Veneza), Sergi Altimira (ex-Betis), Silas Anderson (ex-Hacken), Pedro Lima (ex-AFS) e o defesa central Ibrahima Ba (ex-Famalicão), e alguns jovens da formação que mostraram valor nos jogos da pré-época. O tempo dirá se as expectativas do Sporting são realistas ou demasiado ambiciosas. Para já, a pré-época correu bem, a equipa defrontou adversários de qualidade e ganhou com uma ideia de jogo completamente diferente.

O treinador dos leões vai ser posto à prova como nunca foi e os exigentes adeptos não esquecem que terminaram a época passada sem qualquer título… e a perder a Taça de Portugal para o Torreense.

O Benfica mudou de treinador, contratou novos jogadores, mas carrega o peso de precisar de ganhar urgentemente um campeonato, após três anos de deceções. Os principais reforços são o extremo esquerdo Jakub Kamiński (ex-Colónia), os defesas centrais Gabriel Índio (ex-Athletic Club) e Clément Lenglet (ex-Atlético de Madrid), o ponta de lança Jhon Durán (ex-Al-Nassr) e o médio João Veloso (ex-Moreirense).

Marco Silva tem pela frente a época mais longa de sempre do clube - começou a competir a 23 de julho, com a disputa das pré-eliminatórias da Liga Europa. Uma coisa é certa, o treinador dos encarnados tem a ambição de ganhar títulos agora que volta a estar num clube de topo, e quer dar uma assinatura ao futebol do Benfica, como se viu, a espaços, nos jogos já realizados, com muita gente na frente em bloco alto e grande pressão sobre os adversários.

Que arbitragem?

Não era preciso Pedro Proença dizer que os árbitros são fracos, quem acompanha o futebol deu conta dos inúmeros erros graves ao longo da última época. Não acreditamos que haja intenção de favorecer um clube em particular, a maioria dos árbitros falham porque são incompetentes, têm má preparação e não querem assumir o risco de uma decisão, preferem mostrar o seu poder em atitudes patéticas em campo. São raros aqueles que assumem as suas decisões com frontalidade… e depois há aqueles que mentem nos relatórios. Tudo isso acontece na arbitragem cá do burgo e, no início da nova época, ninguém confia nos homens do apito. A recente iniciativa do presidente do FC Porto, André Villas-Boas, de pedir a suspensão temporária do presidente do conselho de arbitragem, Luciano Gonçalves, marcou a agenda desportiva neste início de época e mostra a importância que a arbitragem vai ter em 2026/27.

Durante esta época pode haver pausas para hidratação, com a duração de um minuto, quando for necessário. Além disso, os árbitros devem impedir as chamadas pausas técnicas quando há assistência médica a um jogador, de modo a aumentar o tempo útil de jogo. As federações que integram a UEFA decidiram não adotar a ‘Lei Prestianni’, pelo que os jogadores que taparem a boca quando se dirigem a outro jogador não serão expulsos.