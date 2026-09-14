Futebol: a elite está de volta

A principal competição de clubes da UEFA reúne a nata do futebol europeu. Pelas contas do Transfermarkt, as 36 equipas que disputam a Liga dos Campeões 2026/27 têm um valor total de mercado de 18,56 mil milhões de euros, com um valor médio de 516 milhões de euros. O Real Madrid é a equipa mais valiosa, com 1,46 mil milhões, o Manchester City aparece em segundo lugar, com um valor de 1,43 mil milhões, seguido pelo campeão europeu PSG, com 1,36 mil milhões de euros. Os clubes portugueses estão abaixo do valor médio, o plantel do FC Porto está avaliado em 467,3 milhões e o do Sporting vale 378,7 milhões.

Erling Haaland (Manchester City) e Lamine Yamal (Barcelona) são as referências desta competição, ambos valem 220 milhões de euros, Kylian Mbappé (Real Madrid) vem a seguir com 200 milhões. Vitinha e João Neves (PSG) são os melhores portugueses, com um valor de mercado de 140 milhões de euros.

Os 36 clubes abriram as hostilidades esta semana com o início da fase de liga, onde cada equipa vai disputar oito jogos (quatro em casa e quatro fora). As oito primeiras classificadas passam aos oitavos de final, as que terminarem entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar o playoff a eliminar, a duas mãos, para apurar mais oito equipas. A fase de liga termina a 27 de janeiro de 2027. Segue-se o playoff, a 16/17 e 23/24 de fevereiro.

FC Porto sofreu

A primeira jornada teve bons jogos, golos espetaculares e os favoritos acabaram por ganhar. O FC Porto recebeu o Manchester City - as duas equipas lideram os respetivos campeonatos - num duelo entre treinadores italianos de gerações diferentes. O histórico é favorável aos ingleses, com quatro vitórias e um empate, e, no Estádio do Dragão, a história voltou a repetir-se com um triunfo claro (2-0). O Manchester City alinhou com os seus principais reforços, Enzo Fernández e Ayyoub Bouaddi, teve mais posse de bola e foi a única equipa a criar ocasiões de golo. O FC Porto fez aquilo que melhor sabe, que é fechar o caminho para a baliza, e quando isso não foi possível havia Diogo Costa a salvar a equipa com extraordinárias defesas. O duelo entre o guarda-redes e o gigante Erling Haaland deixou as bancadas ao rubro. Mas à terceira foi de vez. O ponta de lança do City começou a segunda parte a marcar e fechou o encontro com o segundo golo, o registo do norueguês na Liga dos Campeões é impressionante: 59 golos em 59 jogos.

O FC Porto tentou reagir na segunda parte e fez cinco remates… mas nenhum foi à baliza. Com as substituições, o Manchester City voltou a agarrar o jogo e garantiu um triunfo justo, já que foi a equipa que teve maior expressão atacante e mais oportunidades de golos. O futebol apresentado não é tão exuberante como no tempo de Pep Guardiola, mas já se vê a marca do novo treinador na construção da equipa.

O FC Porto fez o jogo possível perante um monstro do futebol europeu, que gastou 527 milhões de euros em contratações este verão. A satisfação do seu treinador pela derrota… só se compreende pela emoção da estreia na Liga dos Campeões. Uma equipa que não faz um remate enquadrado com a baliza em 90 minutos não pode ter uma «performance fantástica», como disse o italiano. Adiante. «Vi grandes momentos, fantásticas combinações, não sei quantas equipas jogam assim diante do City, estou muito feliz», começou por dizer Francesco Farioli. No mesmo registo, afirmou: «Na minha opinião foi um grande jogo, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Tirando alguns momentos que não foram ideais, acho que merecíamos mais. Tivemos as nossas oportunidades, os nossos momentos. No segundo tempo defendemos muito bem e causamos alguns problemas. Acho que a equipa fez uma grande exibição e, uma vez mais, demonstrámos o ADN que esta equipa tem. Temos grandes... sabem o que quero dizer»,.

As extraordinárias defesas de Diogo Costa salvaram o FC Porto de uma derrota pesada e impressionaram os observadores ingleses. Rio Ferdinand (ex-defesa do Manchester United) questionou: «Como é que Diogo Costa ainda está no FC Porto? Há quatro anos que falamos na transferência deste guarda-redes. É excelente entre os postes e muito bom com os pés. Toda a gente sabe o que ele é». A exibição de Diogo Costa foi a melhor resposta aos organizadores da Bola de Ouro, que deixaram o guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional fora da lista dos dez melhores na sua posição. Alguém anda a fazer mal o trabalho de casa.

Sporting deu a volta

Os primeiros quatro jogos do Sporting são, em teoria, os mais fáceis, já que defrontar Galatasaray, Lens, LASK e Shakhtar Donetsk não é a mesma coisa que jogar contra Manchester United, Roma, Barcelona e Manchester City. A equipa de Rui Borges começou bem, com a vitória (3-1) sobre o Galatasaray, apesar da entrada em falso. Nos primeiros minutos, o Sporting não tocou na bola e sofreu um golo. A equipa reagiu, tomou conta do jogo e empatou antes do intervalo. O Sporting fez uma boa segunda parte, teve maior intensidade, foi mais ofensivo e virou o resultado com facilidade, até porque a equipa turca mostrou pouco futebol. A festa em Alvalade ganhou outra dimensão com o espetacular golo de Rodrigo Zalazar, é, seguramente, um dos melhores desta jornada.

«Foi importante começar a ganhar. É uma equipa jovem, alguns jogaram a Liga dos Campeões pela primeira vez», começou por dizer Rui Borges. Sobre o jogo, reconheceu: «Tivemos dificuldade em acompanhar a intensidade do adversário nos primeiros 25 minutos. Não conseguimos ligar o jogo e falhámos alguns passes. No segundo tempo, fomos mais fortes nos duelos e ganhámos mais bolas. A equipa ganhou confiança e veio ao de cima a nossa qualidade coletiva. Para grandes vitórias nesta competição, é preciso grandes equipas e fomos uma grande equipa».

Rafael Leão regressou a Alvalade como jogador do Galatasaray e foi constantemente assobiado. Os adeptos têm memória e não esqueceram a forma como abandonou o clube depois do ataque à Academia de Alcochete, em 2018. Com a vitória do Sporting, Portugal manteve o sexto lugar no ranking da UEFA e reduziu ligeiramente a diferença para a França, que tem 68,439 pontos, contra os 64,950 de Portugal.

O bicampeão europeu PSG goleou (6-1) o Slavia Bratislava com os portugueses Vitinha e Nuno Mendes no onze inicial e João Neves no banco de suplentes. No Estádio Santiago Bernabéu defrontaram-se dois amores de José Mourinho. O Real Madrid venceu (2-1) o Inter Milão numa partida especial para o treinador português, que treinou os dois clubes.

Na edição deste ano da Liga dos Campeões, a UEFA vai distribuir 2.467 mil milhões de prémios pelas 36 equipas. O valor a receber por cada clube depende três fatores: prémio de participação fixo (18,6 milhões), desempenho e value pillar (mercado audiovisual + coeficiente UEFA). A vitória continua a valer 2,1 milhões de euros e o empate 700 mil euros. O próximo campeão europeu leva para casa a tão desejada ‘orelhuda’ e vai receber 6,5 milhões de euros só por ganhar a final de Madrid, a 5 de junho de 2027.

O supercomputador da OPTA lançou uma previsão para a fase de Liga e o Bayern Munique surge na primeira posição, seguido pelo Arsenal, PSG, Manchester City e Real Madrid. O Sporting aparece no 15.º lugar (11,7 pontos) e o FC Porto na 17.ª posição (11 pontos), o que significaria que ambos passariam ao playoff da Liga dos Campeões.