Francisco Cabral eliminado nos oitavos de final do Open dos EUA

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O tenista português Francisco Cabral e o norte-americano JJ Tracy caíram nos oitavos de final de pares do Open dos Estados Unidos, depois de serem eliminados pelo finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten.
Cabral (35.º do mundo de pares) e Tracy (39.º) foram derrotados pelos líderes do ranking mundial, Harri Heliovaara e Henry Patten, em dois parciais, por 6-4 e 6-4, em uma hora e dez minutos.
Heliovaara e Patten vão agora disputar os quartos de final com a dupla composta pelo argentino Guido Andreozzi (15.º) e o francês Manuel Guinard (14.º).