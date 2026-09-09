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Francisco Cabral eliminado nos oitavos de final do Open dos EUA

A dupla luso-americana perdeu frente aos líderes do ranking mundial, Harri Heliovaara e Henry Patten, por 6-4 e 6-4, ficando assim afastada da luta pelo título em Nova Iorque.
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Francisco Cabral eliminado nos oitavos de final do Open dos EUA
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Cabral (35.º do mundo de pares) e Tracy (39.º) foram derrotados pelos líderes do ranking mundial, Harri Heliovaara e Henry Patten, em dois parciais, por 6-4 e 6-4, em uma hora e dez minutos.

Heliovaara e Patten vão agora disputar os quartos de final com a dupla composta pelo argentino Guido Andreozzi (15.º) e o francês Manuel Guinard (14.º).

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Francisco Cabral
JJ Tracy
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Oitavos de final
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