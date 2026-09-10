França retira apoio a Infantino na corrida à presidência da FIFA por “quebra de confiança”

A Federação Francesa de Futebol retirou por unanimidade o apoio à recandidatura de Gianni Infantino à presidência da FIFA. O organismo acusa o dirigente de ter quebrado a confiança com o projeto, entretanto retirado, que previa a entrada de investidores privados nas competições

A Federação Francesa de Futebol (FFF) retirou esta quinta-feira o apoio à recandidatura de Gianni Infantino à presidência da FIFA, alegando uma “quebra de confiança” na sequência da polémica em torno do projeto de abertura das competições a investidores privados.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo comité executivo da FFF, anunciou o presidente do organismo, Philippe Diallo.

“Os meus colegas do comité executivo e eu acreditamos que, de certa forma, a confiança depositada no presidente da FIFA foi quebrada”, afirmou Diallo, considerando que a forma como o futebol mundial é atualmente conduzido “não reflete mais os nossos pontos de vista”.

“É por isso que, por unanimidade, a Federação Francesa de Futebol decidiu retirar o seu apoio à candidatura de Gianni Infantino à presidência da FIFA”, acrescentou.

Segundo o dirigente, a decisão foi tomada “claramente (…) no interesse geral do futebol”.

França junta-se a outros países europeus

A França passa a integrar o grupo de federações europeias que já retiraram o apoio a Infantino. Itália, Bélgica, Suécia e Escócia também se afastaram da candidatura do dirigente ítalo-suíço.

Philippe Diallo defendeu que a Federação Francesa de Futebol tem uma “dupla legitimidade” para assumir uma posição sobre o futuro da FIFA.

Por um lado, devido à importância histórica da França enquanto país fundador da organização. Por outro, pela dimensão desportiva da seleção francesa, que, segundo Diallo, se mantém entre as três primeiras do ranking mundial há uma década.

A FFF anunciou entretanto que vai iniciar “consultas” para escolher o candidato que apoiará nas eleições presidenciais da FIFA.

Projeto para investidores privados gerou contestação

A decisão surge depois da forte contestação provocada por um projeto recentemente associado a Infantino para permitir que investidores privados adquirissem até 20% de participação nas competições da FIFA.

A iniciativa acabou por ser retirada, mas foi criticada por várias federações devido à alegada falta de consulta prévia e por ser vista como um sinal de falta de transparência na governação do futebol mundial.

Foi neste contexto que a Federação Francesa de Futebol considerou que a relação de confiança com o presidente da FIFA ficou comprometida.

Infantino lidera a FIFA desde 2016 e confirmou no domingo que pretende recandidatar-se à presidência nas eleições de 18 de março de 2027.

Até ao momento, o dirigente ítalo-suíço mantém-se como o único candidato declarado à liderança da organização que tutela o futebol mundial.