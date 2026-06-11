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Federação lamenta morte de adepto antes do Portugal-Nigéria: "A Seleção Nacional vai dedicar a primeira vitória à sua memória"

A Federação Portuguesa de Futebol revela que o adepto terá morrido de paragem cardiorrespiratória.
Redação
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Federação lamenta morte de adepto antes do Portugal-Nigéria: "A Seleção Nacional vai dedicar a primeira vitória à sua memória"

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Um homem de 77 anos morreu esta quarta-feira no Estádio de Leiria, minutos antes do apito inicial do jogo de preparação de Portugal frente à Nigéria.

Em nota de pesar, a Federação Portuguesa de Futebol revela que terá morrido de paragem cardiorrespiratória "antes do jogo e enquanto se preparava para assistir ao Portugal-Nigéria, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria".

O alerta foi dado por volta das 20h45, tendo o adepto sido transportado para o Hospital de Santo André. "Apesar da pronta intervenção das forças de emergência médica presentes no local, o óbito acabou por ser declarado no hospital", lamenta a FPF.

O órgão responsável pelo futebol em Portugal informa ainda que "a Seleção Nacional tudo fará para, durante o Mundial-2026, dedicar a primeira vitória à sua memória".

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Morte adepto
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