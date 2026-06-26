Fotografia de Bellingham a tapar a boca em jogo do Mundial levanta dúvidas sobre nova regra da FIFA

Jude Bellingham surge a tapar a boca enquanto fala com um adversário, gesto que, à partida, leva à expulsão. A FIFA explica qual a diferença no caso do inglês.

Uma fotografia tirada no Mundial 2026 está a gerar polémica. Jude Bellingham, médio da seleção inglesa, foi fotografado a cobrir a boca enquanto conversava com o adversário Jordan Ayew, do Gana, no jogo da segunda jornada do Grupo L.

Recorde-se que foi implementada uma lei da FIFA, com efeito já neste Campeonato do Mundo, que proibe os jogadores de tapar a boca enquanto falam com o adversário, sob pena de expulsão do jogo. Esta nova regra foi criada após a polémica no jogo do Benfica frente ao Real Madrid, após Gianluca Prestianni ter alegadamente proferido comentários racistas contra Vinicius Jr. no jogo da Liga dos Campeões.

A regra até já foi invocada após Miguel Almirón, jogador do Paraguai, ter colocado a mão á frente da boca enquanto falava com um jogador da Turquia no final da semana passada. O árbitro assistente de vídeo (VAR) interviu para apresentar o cartão vermelho.

A questão mantém-se: porque é que Bellingham não foi expulso?

E a resposta da FIFA foi simples: "Se a conversa for amigável, eles podem continuar".

Ainda antes da competição, o responsável pelos árbitros da FIFA foi claro: "Os jogadores podem continuar a cobrir a boca com o braço ou com a camisola porque podem conversar com amigos. É normal". A expulsão pode ocorrer apenas "quando a conversa é de confronto", acrescenta, citado pela BBC. "Cobrir a boca significa que está a fazer algo muito errado [em caso de confronto], potencialmente, e a sanção é o cartão vermelho", explica Pierluigi Collina.

Qual foi a diferença entre Bellingham e Almirón?

O contexto do momento do jogo é importante. Antes da conversa entre Almirón e o jogador turco, Isidro Pitta, do Paraguai, tinha caído e alegado que seria falta do turco Ismail Yuksek.

O conflito instalou-se entre os dois grupos de jogadores. Foi nesse momento que Almirón tapou a boca ao falar com Mert Muldur.

No entanto, a dúvida sobre a legitimidade da regra mantém-se, uma vez que muitos adeptos alegam que Almirón, por exemplo, não estava com uma postura agressiva, sugerindo que possam haver jogadores que usam esse "trunfo" para expulsar adversários.

Contudo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino sublinhou na passada terça-feira: "Se não têm nada a esconder, não cubram a boca quando falam com alguém. As regras foram muito claras para todos".