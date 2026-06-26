segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Fotografia de Bellingham a tapar a boca em jogo do Mundial levanta dúvidas sobre nova regra da FIFA

Jude Bellingham surge a tapar a boca enquanto fala com um adversário, gesto que, à partida, leva à expulsão. A FIFA explica qual a diferença no caso do inglês.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Fotografia de Bellingham a tapar a boca em jogo do Mundial levanta dúvidas sobre nova regra da FIFA
Rede Social X

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Mundial 2026. Jogador inglês recusou cumprimentar Thomas Partey, que será julgado por acusações de violação

As acusações já tinham suscitado entraves nesta competição, quando a entrada de Partey no Canadá foi negada, devido ao processo judicial que enfrenta no Reino Unido.
Mundial 2026. Jogador inglês recusou cumprimentar Thomas Partey, que será julgado por acusações de violação

Harry Maguire surpreende tudo e todos ao vender cromos da Panini numa banca em Nova Iorque

O jogador revelou que Thomas Tuchel, selecionador inglês, o informou de que ficaria fora da lista de convocados para o Mundial 2026 através de uma videochamada.
Harry Maguire surpreende tudo e todos ao vender cromos da Panini numa banca em Nova Iorque

Canal argentino despede apresentadora após anunciar notícia falsa sobre a morte do pai de Lionel Messi em direto

A família do internacional argentino, que está neste momento a competir no Mundial 2026, rapidamente desmentiu a informação divulgada.
Canal argentino despede apresentadora após anunciar notícia falsa sobre a morte do pai de Lionel Messi em direto

Uma fotografia tirada no Mundial 2026 está a gerar polémica. Jude Bellingham, médio da seleção inglesa, foi fotografado a cobrir a boca enquanto conversava com o adversário Jordan Ayew, do Gana, no jogo da segunda jornada do Grupo L.

Recorde-se que foi implementada uma lei da FIFA, com efeito já neste Campeonato do Mundo, que proibe os jogadores de tapar a boca enquanto falam com o adversário, sob pena de expulsão do jogo. Esta nova regra foi criada após a polémica no jogo do Benfica frente ao Real Madrid, após Gianluca Prestianni ter alegadamente proferido comentários racistas contra Vinicius Jr. no jogo da Liga dos Campeões.

A regra até já foi invocada após Miguel Almirón, jogador do Paraguai, ter colocado a mão á frente da boca enquanto falava com um jogador da Turquia no final da semana passada. O árbitro assistente de vídeo (VAR) interviu para apresentar o cartão vermelho.

A questão mantém-se: porque é que Bellingham não foi expulso?

E a resposta da FIFA foi simples: "Se a conversa for amigável, eles podem continuar".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ainda antes da competição, o responsável pelos árbitros da FIFA foi claro: "Os jogadores podem continuar a cobrir a boca com o braço ou com a camisola porque podem conversar com amigos. É normal". A expulsão pode ocorrer apenas "quando a conversa é de confronto", acrescenta, citado pela BBC. "Cobrir a boca significa que está a fazer algo muito errado [em caso de confronto], potencialmente, e a sanção é o cartão vermelho", explica Pierluigi Collina.

Qual foi a diferença entre Bellingham e Almirón?

O contexto do momento do jogo é importante. Antes da conversa entre Almirón e o jogador turco, Isidro Pitta, do Paraguai, tinha caído e alegado que seria falta do turco Ismail Yuksek.

O conflito instalou-se entre os dois grupos de jogadores. Foi nesse momento que Almirón tapou a boca ao falar com Mert Muldur.

No entanto, a dúvida sobre a legitimidade da regra mantém-se, uma vez que muitos adeptos alegam que Almirón, por exemplo, não estava com uma postura agressiva, sugerindo que possam haver jogadores que usam esse "trunfo" para expulsar adversários.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Contudo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino sublinhou na passada terça-feira: "Se não têm nada a esconder, não cubram a boca quando falam com alguém. As regras foram muito claras para todos".

Temas

Mundial 2026
Jude Bellingham
Jordan Ayew
FIFA
Gianni Infantino

Leia também

Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Seleção Nacional defronta a Espanha nos oitavos-de-final do Mundial 2026. Cristiano Ronaldo capitaneia a equipa portuguesa, num onze incial em que entra João Félix e sai Rafael Leão
Portugal x Espanha: sai Leão, entra Félix

Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

Presidente norte-americano diz que a expulsão do avançado dos EUA foi injusta e crítica a utilização das imagens.
Trump admite que pediu à FIFA revisão de cartão vermelho a Balogun antes do duelo com a Bélgica

"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

O episódio rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, tornando-se um momento viral.
"Quero ver se aquele rapaz faz uma pergunta boa… eu sei que ele não gosta de mim”: Cristiano Ronaldo protagoniza momento tenso com jornalista brasileiro

Mais vistos

Destaques